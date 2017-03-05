因減產價格俏 開放親子下田「ㄎㄠ」洋蔥
2017-03-05 17:13
親子一同下田「ㄎㄠ」（拔）洋蔥，體驗一日農夫樂趣。（記者洪臣宏攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園洋蔥節今天登場，開放民眾排隊體驗下田ㄎㄠ（拔）洋蔥樂趣。林園區公所表示，洋蔥受到去年颱風影響各地減產，但林園農民屢次翻種維持產量，價格也看俏，辛苦得到了代價。
林園區公所在林園廣應廟廣場舉辦洋蔥節活動，擺脫以往只有展售、洋蔥宴制式活動，今年開放2分地供民眾ㄎㄠ洋蔥，現場還有牛車展示，排隊體驗民眾大排長龍。
鄭先生一家三代捲起褲管下田，鄭妻說，以前就知道林園產洋蔥，從網路上看到有ㄎㄠ洋蔥活動覺得新奇，因而帶著婆婆、幼兒前來體驗，大人、小孩都玩得很開心。
林園區區長謝水福表示，去年颱風影響全台洋蔥產量，林園區今年種植面積僅42公頃，但林園農民翻種了4次維持住產量，在各地減產下價格表現也不錯，產地收購價每公斤達21元，農民笑哈哈。
高市副市長許銘春、立委劉世芳、議員李雨庭、王耀裕也前來同樂，他們希望藉由一日農夫親子行程，翻轉林園只有工業區刻板印象。
洋蔥喜愛生長在空氣中含有鹽份的地區，林園區常年經海風吹拂，土質適合洋蔥生長，又有充足陽光照耀，成為高雄唯一耕種洋蔥的區域，成熟的洋蔥可重達12兩至1斤，且甜度高、不具刺激味，在市場上相當搶手。
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