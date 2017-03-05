435藝文特區沙區熱門 新北文化局考慮設遮陽棚

板橋的435藝文特區廣場前的沙區受到小朋友歡迎。（記者聶瑋齡攝）

2017-03-05 19:50

〔記者聶瑋齡／新北報導〕位於板橋的435藝文特區，佔地約5.4公頃，由行政院國軍退役官兵輔導委員會主計人員訓練中心改造為藝文區，在2006正式對外開放，讓藝術表演團隊進駐，提供展場讓藝術家展出作品，435亦是新北市民的文化後花園。其中，受歡迎的沙區，吸引不少小朋友到此區遊憩玩沙，然而不少家長反映，夏天要到了，擔心陽光曝曬，之前文化局表示因產權是在台北市，新北只是代管，不便變更建築設施，現考量到小朋友與民眾的聲音，未來考慮在沙區上增設「臨時」遮陽棚。

文化局表示，原來沙區設計的目的不是讓孩童去玩，但開放後受到大人小孩的喜愛，有接到民眾反映夏天酷熱，沙子真的很燙，但考量整體建築物的整體意象沒有增設，現因民眾仍持續提出搭建的意見，文化局未來會思考搭建臨時性的遮陽帆布因應。

對於新增臨時性遮陽措施，有不少民眾表示贊同，來自新北市、已有兩位小孩的張小姐說，會帶小孩來沙區多少希望讓小朋友曬一點太陽，但夏天可能整個沙子會是燙的，如果文化局要設置帳棚希望是開放性的，並符合435景致的設計或樹藤的方式搭建；另一位陳小姐則說，搭臨時性的棚子可暫時解決酷熱，但不會在正中午時帶小孩來這，還是會在下午或傍晚帶小孩到沙區，並覺得搭建棚子不會影響435的景觀，可以增設。