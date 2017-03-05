板橋林家花園古蹟再修復 著重「治白蟻」

位於板橋的林家花園現正進行古蹟修復，暫不收費，平日仍吸引日韓遊客到訪。（記者聶瑋齡攝）

2017-03-05 17:32

〔記者聶瑋齡／新北報導〕受到日韓遊客歡迎、位於板橋的「林家花園」林本源園邸修復工程，近期大規模進行古蹟修復工程，此次於2015年10月15日開工，預計2017年7月1日竣工， 對於再次修復林家花園，文資委員表示，古蹟的木頭最怕潮濕跟白蟻，林家花園擁有水池且樹木眾多，讓白蟻孳生、古蹟多處受損，此次修復的重點將著重「治蟲」。

根據公共工程委員會政府電子採購網公告指出，林家花園古蹟修復從2011至2015（本期工程標案）的修復工程委託設計案、修復工程變更設計總招標已達8案，共計6千615萬2千元。這期修復的古蹟工程範圍包括觀稼樓、來青閣、方鑑齊與汲古書屋，文資委員李乾朗說明，此次施工著重防治白蟻，過去治蟲法會用用強烈的化學藥劑，現用「生物防治法」，將藥下在白蟻出現的地方，讓白蟻身體產生變化，抑制其銳變阻絕生長。 此外，古蹟的木造建築整修除了治蟲，尚進行修補已爛掉或半腐爛的木頭，不能使用的即換新木，尚可整治的木頭即用補的方式。

另外，古蹟修復的工作報告書也是修復的一部分，文史工作者凌宗魁說，工作報告書是在記錄修復過程的工法與發現、整修與原本建築師設定對照，由專家學者協助紀錄；文化局說明，報告書與修復計畫在一起進行，等修復完後經文資委員審查後，就會上網公布，近期在做網頁的調整。

文化局提到，第二期工程，現已初步圍起塑膠條，讓民眾了解之後此區是要進行修復，告知民眾不要靠太近；現花園旁的池子仍有養魚與鴛鴦，人潮在古蹟修復期間依然有不少民眾到訪，尤其是日韓的觀光客，目前免費開放，待古蹟修復完成後就會重新開始收費。