台大學生會等聲明：中生承諾書侵犯學術自由

2017-03-05 16:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕大專校院近日爆發「承諾書」風波，為使中國學生順利來台，不少學校簽署類似不涉政治敏感議題等文件給中生，台灣大學學生會、研究生協會對此痛批，認為各校此舉影響台灣學術自由，認為大學法第1條明定，大學受學術自由保障，也不可侵犯中生的學習受教權。

學生聲明指出，為了兩岸學術交流，而簽下「課程不涉及政治敏感」承諾書，此舉可能侵犯各校學術自主性，也讓來台中生的學習成果劃地自限，扭曲兩岸學術互信、友善交流本意。

學生也表示，根據大學法第1條，大學受學術自由保障，其獨立自主應不受任何侷限，遺憾各校面臨中共不當介入或無理要求竟妥協，此戕害言論自由與學術獨立等，就是台灣人民對中共政權的根本畏懼，也與台灣珍視的自由民主精神相違悖。

學生認為，台灣應堅守民主與多元價值，學生在校園內也享有學習權益與自由；也認為，來台灣接受多元文化與自由思想，才是兩岸交流的最大吸引力，若連其基本的受教權受侵犯，學界就應共同發起不鳴之聲，呼籲教育部跟大專校院一同攜手捍衛學術自由立場，維護大學辦學初衷。

聲明全文如下：

【 台大學生會、研究生協會針對「承諾書」風波聲明稿 】

「與對岸進行學術交流，所簽發『課程不涉及政治敏感』之承諾書」事件持續延燒。近日，更有消息指出，台灣大學亦不得不提供「重申自由學風的聲明書」回應陸生向中國當局申請來臺之程序需求，我們贊同當時國際事務處所主張「自由學風」的立場與聲明。然而，種種近期中共相關單位所引發之爭議，台大學生會與台大研究生協會嚴正譴責，此舉除可能侵犯台灣各大學的學術自主性外，更對有志前往台灣交流的中國學生學習成果劃地設限，扭曲兩岸學生互信、友善交流之本意。

》學術自由之價值不容侵害

根據《大學法》第一條所明訂：「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」又，「獨立之精神，自由之思想」是中國學人陳寅恪在一九二九年時，撰寫在傑出學者王國維墓碑上的文字。獨立自由而不受任何侷限，乃是從事學術研究、進行人才培育，以及落實學術自由根本，亦是促使社會自主進步的重要關鍵。因此對於大學自主，各界應予以高度重視與尊重。大學本身也應積極捍衛其自主性與學術尊嚴，並秉持此一原則從事各項學術交流。對於兩岸學術交流，各校面臨中共當局不當介入與無理要求，無奈下所做出之妥協，台大學生會與台大研究生協會深感遺憾。本會認為，中共當局無孔不入的戕害言論自由與學術獨立，正是台灣人民對於中共政權根本畏懼之所在，因為如此之作為與我們所珍視的自由民主精神相互違悖。

在台灣過去兩蔣威權時代中，也曾經發生政治力介入校園內，侵害學術自由的例子。例如為人所熟知的四六事件、台大哲學系事件，就是經典的案例。在歷經了這些的慘痛教訓之後，台灣如今所釋放出的自由氛圍，是青年先烈所爭取出的寶貴空間、是我們珍視並信守的精神，不容強權的壓迫與威逼。

》堅守民主與多元價值

台灣作為華語社會中，民主自由的先行者，應當重視言論與思想自由，確保社會多元價值的並存。在面對台灣大學因兩岸因素，而有損學術自由之疑慮時，台大學生會與台大研究生協會，祈願社會各界應該秉持著守護台灣民主多元價值的精神，正視此一問題。吾等作為校園內學生自治代表團體，應為了作為學生即享有之學習權益與自由而發聲。事實上，對於嚮往台灣的中國留學生來說，來到臺灣接受多元文化及自由思想的洗禮，才是兩岸交流最大的吸引力。我們同樣關心中國學生在台的學習及生活權利，諸如健保、工作權等相關議題，但當今若是連基本的受教權也可能受到侵害之時，台灣學界理應為此共同發出不平之鳴。

綜上所述，我們呼籲教育部及各大專院校，應一同攜手捍衛學術自由之立場，以維護大學辦學之初衷。

2017年3月5日於國立台灣大學共同聲明