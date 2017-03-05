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淡水驚見雷殘專用道？ 網友罵翻了

網友拍下照片上傳臉書社團，怒批施工單位潦草了事。（擷取自細說淡水）

2017-03-05  16:51

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾常抱怨政府天天在挖馬路，且重鋪後的馬路常凹凸不平，與原本鋪設的有高低落差，讓不少民眾怨聲載道。而有網友發現新北市淡水區沙崙路日前重新鋪設馬路後，有明顯高低落差，路面散落著大量碎石，不禁貼網抱怨，是要讓機車族雷殘專用的嗎？

一名網友今天下午在臉書社團「細說淡水」貼文表示「偉哉新北市政府！花了幾天路管完成全新機車騎士雷殘專用路面！就在沙崙路果嶺大道公車站前」，只見附上的照片中，一條新鋪設的路面綿延近百公尺，不僅與原本路面有著高低落差，且路面上散布著大量碎石顆粒。

貼文一出隨即吸引網友熱議，有網友表示「看哪個單位施工的，給他列上去全民督工系統」、「唉！監工人員視而不見？相當無言！」、「這樣有修跟沒修有差嗎？修了累殘加倍嗎」也有網友苦中作樂開玩笑表示「用日常培養越野車選手」、「咱們下一代的基因，有植入GP越野的人才，加油，再忍耐一下。」

而貼文下方隨後也有淡水警分局員警留言表示，警方將儘速聯繫相關單位前往改善，恢復路面平坦。

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  • 網友拍下照片上傳臉書社團，怒批施工單位潦草了事。（擷取自細說淡水）

    網友拍下照片上傳臉書社團，怒批施工單位潦草了事。（擷取自細說淡水）

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