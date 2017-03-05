氣候穩定菜價跌 芥菜1顆5元

蔬菜供過於求價跌，芥菜一顆只賣5元。（記者黃淑莉攝）

2017-03-05 16:25

［記者黃淑莉／雲林報導］氣候穩定、天氣暖活，蔬菜生長順暢，產地蔬菜供過於求，菜價跌多漲少，雲林斗南農民不捨3000顆芥菜耕鋤，1大顆在田間只賣5元。

芥菜俗名「長年菜」是春節時的應景蔬菜，醃漬後即是酸菜，斗南農民許和順栽種1分多地3000多顆芥菜，1株菜苗即要2元，1分地肥料也要好幾千元，沒想到因氣候穩定，蔬菜生長順暢，各種蔬菜生長快、產量增，芥菜價格跌。

許和順說，市場拍賣價1公斤15、16元，扣除紙箱、運費沒有利潤，前幾天自己在傳統市場販售1顆10元，但乏人問津，1個上午只賣1、20顆，芥菜成熟沒有收成纖維會變粗、口感不好，接著就會開花，最近幾天一定都要採收。

許和順的兒子許榮聰表示，看到父親為芥菜苦惱，他在臉書社團po文，一顆芥菜5元，希望能替爸爸解決煩惱，也讓消費者能吃到新鮮、安全的芥菜。