打造具感官特色 中市西區細兒215公園動工

西區東昇里一處公園預定地今天進行動土。（記者蘇金鳳攝）

2017-03-05 17:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西區東昇里大全街、朝陽街口的「西區細兒215公園」預定地今天動工，將進行公園的開闢，面積2192平方公尺，將闢建為一個具有感官特色的公園，遊憩設施將採自然材質，減少塑膠製品。

「西區細兒215公園」位在大全街、朝陽街口，在10多年前還是警察宿舍，但因為是閒置廳舍，無人居住，常有不明人士在裡面活動，成為治安死角，讓里民相當擔憂。

東昇里長徐耀鍾便向多位民代及市府爭取，將宿舍改成為公園，96年宿舍被拆除，市府改為公園預定地，但是一直未動工。

在立委黃國書、市議員江肇國多次爭取，市府編列350萬元的預算，進行公園的開闢工程，於今天辦理動土典禮，由市長林佳龍主持，立委黃國書、市議員江肇國、西區區長陳麗珠、東昇里長徐耀鍾、吉龍里長李國禎等人一同出席。

市長林佳龍表示，此處由原先舊警察宿舍用地改造成為社區公園，在地方10多年努力下，於今日開工動土。

林佳龍表示，此座公園將打造為宜居城市中的重要綠地，設施採用自然材質，跳脫過往公園使用塑膠遊樂設施或水泥地的設計，打造成為感官公園，觸發孩童的感官反應，讓孩童可在此追趕跑跳碰，民眾也能散步，真正成為讓親子同樂的好去處。

至於名稱，東昇里長徐耀鍾當場向林佳龍反映，希望能命名為「東昇公園」，林佳龍表示，會在徵詢里長、立委、議員及鄉親們的意見後，將朝此方向命名。

此公園的周圍皆為社區住宅，面積2192平方公尺，總預算為350萬元，公園內部概略劃分為散步道、活動草坪區、兒童遊戲區等3區，各自形成靜態的休憩、動態的活動、以及兒童的遊憩等特有空間資源，並藉由散步道串連整個環境。

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