美化霧峰丁台 福高匝道下方將綠美化

2017-03-05 16:25

〔記者何宗翰／霧峰報導〕霧峰丁台地區福高匝道下方空間，佔地7.8公頃多，面積廣大，丁台社區發展協會向國道高速公路局提出認養計畫，進行綠美化，並積極爭取水土保持局農村再生計畫補助，市議員張芬郁也爭取空汙基金補助20萬元，目前陸續栽種各式花苗、樹木，未來將成小公園。

丁台社區發展協會總幹事施豐碧指出，未來規劃有櫻花森林、大草原區、人行步道、木平台廣場、涼亭、景觀土丘及滯洪池，將陸續推動闢建，完成後將開放大家使用；目前公園由社區志工負責養護，同時申請監獄社會勞動份子支援協助，希望加快工程進度，不過還有缺乏水源、無法設置設照明設備等困擾問題，有待努力克服。

張芬郁指出，丁台社區的努力付出，獲得各方認同支持，今年更爭取到霧峰區公所補助700萬元，繼續擴大推動綠美化工程，希望打造成為丁台地區休閒、休憩的場所。