遊程規劃師檢定 高職老師帶學生赴考通過率百分百

南市亞洲餐旅學校兩位老師帶16位學生同考遊程規劃師，18位師生全數通過檢定。（記者王俊忠攝）

2017-03-05 16:17

〔記者王俊忠／台南報導〕亞洲餐旅學校觀光科三年級學生參加中華民國遊程規劃設計協會主辦的遊程規劃師證照檢定考試，兩位老師帶領全班16位學生赴考，18位師生全數通過檢定、取得遊程規畫師資格，締造通過率百分百佳績。

亞餐觀光科三年級學生在導師黃淑珍鼓勵下積極參加各項餐旅類科證照考試，此次為激勵同學參加遊程規劃設計協會主辦的遊程規劃師證照檢定考試，執教商科會計學的黃淑珍承諾陪學生們一起參加與自己所學無關的遊程規劃師檢定考試，激勵全班16位同學報名；任課老師蘇堯琦也加入考照，結果師生18人應考、全數通過，再次締造優異成績。

亞餐校長書國範表示，技職教育最大優勢在於務實致用，尤其現在邁入證照時代，取得技術士證照，不僅能激發孩子們自信心與榮譽感，更能提升未來就業的競爭力。

班導師黃淑珍指出，亞餐是全國唯一全資源投入餐旅教育的專業學校，在亞餐不論就讀餐飲科或觀光科都有機會獲得更多餐旅相關證照，以自己這班為例，目前全班平均證照已達5.8張，其中3位同學更高達8張，考照在亞餐已蔚為風氣，亞餐學生考取的證照數遠高於全國職校生的平均張數。