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新東國中童軍團 獲教育部全國績優學校

今日童軍節，新東國中童軍團榮獲教育部全國績優學校，校長陳惠文榮獲團領導人績優獎章，校方透過童軍教育帶動學生成長與改變，獲得肯定。（圖由新東國中提供）

2017-03-05  16:28

〔記者王涵平／台南報導〕今日童軍節，新東國中童軍團榮獲教育部全國績優學校，校長陳惠文榮獲團領導人績優獎章，校方透過童軍教育帶動學生成長與改變，獲得肯定。

新東國中在童軍節前夕榮獲教育部國教署表揚，女童軍黃昱瑄同學榮獲菁英童軍，曾彥睿同學獲優秀童軍獎章，林志弘、蔡睿庭和胡穎恩榮獲獅級童軍。

前國教署長吳清山特別讚賞新東國中得獎女童軍黃昱瑄，認真實踐童軍精神，短短2年內榮獲全國菁英童軍，實屬不易。黃昱瑄表示，加入童軍後，因學長姐的熱情，自己也愛上童軍，發誓成為學長姐一樣，熱心助人、積極參與童軍的人。在童軍團3年，曾經遇到挫折與困難，因為有夥伴同甘共苦與團長的陪伴，體會到團隊合作的重要，從中成長、學到熱心、積極和合作的態度，能獲表揚覺得很榮耀。

校長陳惠文表示，以童軍銘言勉勵同學發揮「一日童軍，一世童軍」的精神，積極主動服務他人，培養正向思考解決問題能力。

團長魏鈺珊老師表示，童軍教育結合戶外教育、體驗教育與品德教育，在新東的每個孩子，都能受到童軍教育的陶治，隔宿露營讓學生從做中學體驗合作與分工，學習戶外生活技能與解決問題的能力，童軍團也常利用假期訓練與露營，結合社區服務，響應飢餓30、募發票捐家扶、義賣餅乾等多元活動，透過幫助他人來創造自我價值。

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