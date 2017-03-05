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鄰居窗戶違規外推 北市府要拆

2017-03-05  17:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕北投區明德路一位住戶謝女向本報投訴，隔壁鄰居2、3年前搬來不僅將前、側、後窗戶外推，還「得寸進尺」後窗戶距離自家窗戶不到20公分，前窗戶還能看到自家客廳。謝多次與鄰居溝通未果後，去年決定打1999舉報，豈料對方不僅找議員協調違建，還稱頂樓排水孔屬於他們所有用磚頭堵住。建管處表示，該案1月已查報為違建，協調會時鄰居黃男也未到場，因此還是照既定的3月24日拆除。

謝女表示，鄰居2、3年前買下法拍屋，一來就大興土木將前、側、後窗戶都往外推，後窗戶離自家不到20公分。原本家人都沒意見，直到去年颱風時，雨水灌入房內，她們希望對方能退縮才能搭建遮雨棚，但對方不理不睬，她忍無可忍去年12月打1999舉報。

豈料，謝女舉報給建管處後，才發現對方早在102年就被別人舉報過前、側窗戶外推但都無處理，懷疑是有壓力；而她舉報後，鄰居日前找議員開協調會企圖擋拆。另外，鄰居也變本加厲，聲稱公有的頂樓排水孔因位於自家界線，因此用磚頭將排水孔堵住，導致頂樓只要下雨就淹水。

建管處表示，日前確實有舉行過協調會，但因鄰居黃男未到場，所以會在3月24日拆除。建管處違建科長李松鶴補充，舉報人雖然只是希望鄰居後窗戶退縮，但建管處會全部拆除，不會只拆一半。記者致電給遭舉報鄰居黃先生，他表示不清楚案情，對於建管處將拆除不做任何評論，隨即掛斷電話。

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  • 謝女表示鄰居將前窗戶往側邊推，把自家客廳看光光。（記者鍾泓良攝）

    謝女表示鄰居將前窗戶往側邊推，把自家客廳看光光。（記者鍾泓良攝）

  • 謝女舉報後，鄰居變本加厲，聲稱公有的頂樓排水孔因位於自家界線，因此用磚頭將排水孔堵住，導致頂樓只要下雨就淹水。（記者鍾泓良攝）

    謝女舉報後，鄰居變本加厲，聲稱公有的頂樓排水孔因位於自家界線，因此用磚頭將排水孔堵住，導致頂樓只要下雨就淹水。（記者鍾泓良攝）

  • 謝女表示，後窗戶不僅外推，還往自家靠近，距離自家窗戶不到20公分。（圖由謝女提供）

    謝女表示，後窗戶不僅外推，還往自家靠近，距離自家窗戶不到20公分。（圖由謝女提供）

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