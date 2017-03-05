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南市婦女節園遊會 女力秀出自信與活力

東區復興社區發展協會獲得最佳隊呼獎。（記者蔡文居攝）

2017-03-05  15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕婦女節將屆，台南市社會局今天在金城國中舉辦「Follow Me！健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動，邀請全市各婦女團體、托育人員、社區工作者等以趣味競賽互動同歡，現場還有各式婦女好手藝的展售品、拍婦女新知大考驗等活動。

開場活動中社團法人台南市一葉蘭同心會以演唱歌曲方式自我介紹、第二區居家托育服務中心則是透過可愛的母雞造型，大喊「奇雞媽咪好得呱呱叫」象徵托育人員一級棒的照顧服務。東區復興社區發展協會「划」著船進場，希望社區的婦女工作航向更好的未來，創意的進場帶給現場活力與朝氣。

趣味競賽活動，由台南市水噹噹社區關懷協會囊括創意造型獎及拼命三娘兩項大獎。最佳隊呼獎由東區復興社區發展協會獲得；林澄輝社福基金會獲頒團隊合作獎；勵馨基金會與南市女性權益促進會組成的聯合隊則是拿下渾身是勁獎。

在園遊會攤位中展示有手工藝創意商品、情境體驗活動及趣味遊戲，讓民眾透過闖關方式瞭解婦女權益新知。

南市婦女權益促進會委員陳秀峯說，第一次這麼多人一起慶祝婦女節，讓各團體能互動交流，用這種方式迎接婦女節非常有意義。社會局劉淑惠局長表示，台南市女性人口有94萬多人，市府希望能把台南市打造成婦女的第二個娘家。

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  • 「Follow Me！健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動熱鬧登場。（記者蔡文居攝）

    「Follow Me！健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動熱鬧登場。（記者蔡文居攝）

  • 南市婦女節園遊會，女力秀出自信與活力。（記者蔡文居攝）

    南市婦女節園遊會，女力秀出自信與活力。（記者蔡文居攝）

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標題：南市婦女節園遊會 女力秀出自信與活力


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