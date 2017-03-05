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學術自由不應買賣！ 教授串連為教育發聲

2017-03-05  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日眾多大學針對中國交換生所簽訂的承諾書與聲明書爭議不斷，台灣大學社會系教授范雲稍早前在臉書專頁上，發起網絡串連活動，認為「學術自由不應被買賣」，站在教育第一線的教師，有義務出來說話，「台灣高等教育不能向任何一方低頭」。

台大教授范雲稍早在臉書頁面上發佈動態，針對連日來多所大學簽訂的中生研修承諾書風暴發表意見。指出：「對於這種現象感到『痛心且羞恥』，在大學的課堂上，只能談一中，不能講一中、一台，論及台灣前途，不能出現台獨的選項，哪還有什麼學術自由？還算什麼大學？」

同時喊話大學不應在金錢與權勢下低頭，「學術教育不應被買賣」，呼籲站在教育第一線的教師站出來，並請大家加入網絡串連行動，讓全世界看見台灣高等教育工作者的想法。

據教育部初步了解，全國157所大專校院，恐一半以上都簽署了「類似」承諾書，除了台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中興大學、中山大學、高雄大學、東華大學、台東大學等國立大學，還有文化、東海、世新等私立大學，台灣科技大學、雲林科技大學也上榜，至於輔仁、淡江、逢甲則還在查。

教育部長潘文忠指出，若簽署的書面文件內容觸法，就涉及相關罰則，會視實際簽署文件內容進行議處，2週內會全部查完，將與陸委會討論如何依法論處。

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  • 台大教授在個人臉書上呼籲大家加入網絡串連，替台灣高等教育自由發聲。（圖擷自范雲臉書專頁）

    台大教授在個人臉書上呼籲大家加入網絡串連，替台灣高等教育自由發聲。（圖擷自范雲臉書專頁）

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相關關鍵字： 一中承諾書 台大 大學 教育部 網絡串連
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