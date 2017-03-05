| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

94愛活動！半馬捐10萬獎勵金

路跑好手跑經花壇鄉市區道路。（記者張聰秋攝）

2017-03-05  15:33

〔記者張聰秋／花壇報導〕路跑做善事！2017第2屆花壇獅子盃公益路跑暨自強獎勵金活動，今天在花壇國小登場，吸引4000多位路跑好手一較高下，活動中捐出10萬元獎金，作為花壇鄉國中小自強學童獎勵金，讓大家為愛跑出健康，為社會注入暖流。

路跑競賽項目分21公里半程馬拉松、12公里健跑組、5公里全民健康組等組別，為了獎勵成績優異選手，半程馬拉松組總名次前5名獎金8000元至4000元不等、健跑組總名次前5名者獎金5000元至1000元不等、全民健康組總名次前5名者獎金3000元至600元不等，活動頒獎表揚逆境向學的優秀學子，並穿插摸彩項目，增添趣味。

這場由花壇國際獅子會及國際獅子會300-C3區第12專區主辦，彰化縣長魏明谷應邀與會，他期望藉由路跑活動培養民眾運動習慣，促進身體健康，跑出活力和快樂。花壇國獅子會會長莊東富指出，活動提撥10萬元獎金鼓勵在地學子努力向學。

鄉公所結合路跑活動行銷農特產品，擺設小蕃茄、草莓、牛奶、麻糬、芭樂、楊桃等等，新鮮美味。

廣告
  • 第2屆花壇獅子盃公益路跑暨自強獎勵金活動，今天在花壇國小登場。（記者張聰秋攝）

    第2屆花壇獅子盃公益路跑暨自強獎勵金活動，今天在花壇國小登場。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 好手 獎勵金 獎學金 路跑
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：94愛活動！半馬捐10萬獎勵金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.