94愛活動！半馬捐10萬獎勵金
2017-03-05 15:33
路跑好手跑經花壇鄉市區道路。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／花壇報導〕路跑做善事！2017第2屆花壇獅子盃公益路跑暨自強獎勵金活動，今天在花壇國小登場，吸引4000多位路跑好手一較高下，活動中捐出10萬元獎金，作為花壇鄉國中小自強學童獎勵金，讓大家為愛跑出健康，為社會注入暖流。
路跑競賽項目分21公里半程馬拉松、12公里健跑組、5公里全民健康組等組別，為了獎勵成績優異選手，半程馬拉松組總名次前5名獎金8000元至4000元不等、健跑組總名次前5名者獎金5000元至1000元不等、全民健康組總名次前5名者獎金3000元至600元不等，活動頒獎表揚逆境向學的優秀學子，並穿插摸彩項目，增添趣味。
這場由花壇國際獅子會及國際獅子會300-C3區第12專區主辦，彰化縣長魏明谷應邀與會，他期望藉由路跑活動培養民眾運動習慣，促進身體健康，跑出活力和快樂。花壇國獅子會會長莊東富指出，活動提撥10萬元獎金鼓勵在地學子努力向學。
鄉公所結合路跑活動行銷農特產品，擺設小蕃茄、草莓、牛奶、麻糬、芭樂、楊桃等等，新鮮美味。
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