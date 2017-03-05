返鄉頒獎助學金 貿易商有愛

吳繁榮（前排中，穿白褲）勉新住民生學好媽媽的語言。（記者顏宏駿攝）

2017-03-05 15:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經窮到只能在過年或上台領獎才能穿鞋的貿易商吳繁榮，今天返鄉頒發獎助學金給彰化家扶中心二林服務處的小朋友，剛好受獎的幾乎都是新住民學生，他勉勵這些小朋友「你們的媽媽就是你最好的外語老師」。

經營事業有成的吳繁榮，現年65歲，從小在二林鎮長大，因為父母出外打拚賺錢，教養重責就落在他的姑姑身上，當年他很爭氣考上彰中，在北部貿易事業也闖出名號後，決定以姑姑的法號「金龍春」設立獎助學金，每學期發放一次以鼓勵家鄉的小朋友向學，今年共發出11萬元給30名就讀國中、小的家扶小朋友，近10年來已發出200多萬的獎助學金。

吳繁榮表示，他出自清貧之家，兒時居住的是土角厝，念小學時都是打著赤腳去上課，鞋子只有過年或上台領獎才穿，當然也沒有錢補習，念書一切都是靠自己，他的小孩除了學才藝以外，也從來不補習課業。

他對台下的新住民學生說「你的媽媽，就是你最好的外語老師」，他還說，未來的競爭力在服務業，服務業的精髓有9字箴言「臉笑、嘴甜、腰軟（處事態度）、動作快」，如果學會語文能力，輔以電腦工作能力，再加上不斷閱讀，養成國際觀，絕對能脫貧、出入頭地。

吳繁榮語重心長地說，英文雖然是最佳國際語言，但現在是國際村，台灣要跟所有國家做生意，東協10國更是重要市場，「學會你媽媽的語言，將來一定比別人吃香」。