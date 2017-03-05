「嘉大KANO棒球基金」募得千萬元
2017-03-05 15:15
嘉大校長邱義源（左）轉頒內政部發給傑出校友會理事長林國村（右）當選證書。 （記者丁偉杰攝）
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「中華民國嘉義大學傑出校友會」5日上午在嘉大蘭潭校區成立，並舉行第一屆理事長林國村就任典禮。為培育母校優秀的棒球隊員，再現當年嘉義農林棒球隊KANO風華，林國村與副理事長陳哲芳等多位傑出校友慨捐共1千萬元，作為「嘉大KANO棒球基金」。
嘉大校長邱義源於會中轉頒內政部發給傑出校友會理事長林國村當選證書，百餘位傑出校友、理監事與校友到場觀禮，場面熱絡。
林國村表示，母校每年校慶皆遴選出傑出校友至今已近300人，此次成立大會，除為凝聚校友對母校的貢獻力，今日召開第一次理監事會議中，通過為重現1931年嘉義農林KANO棒球隊打進日本甲子園留下「天下嘉農」之美譽，成立「嘉大KANO棒球基金」，同時以至少1千萬元為募款達成目標。
林國村當場慨捐300萬元、副理事長陳哲芳、王銘文及周欽俊隨後各捐100萬元、監事主席張永霖及台灣嘉大校友總會榮譽理事長蔡武璋也慨捐100萬元，在場理監事紛紛慷慨解囊，最後共募得1千萬元。與會校友表示，希望藉此拋磚引玉之效，凝聚校友力量，以培植優秀的嘉大棒球隊，再現當年KANO風華。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 龍船成立反掩埋場自救會 籲總統落實轉型正義
- 醫病》眼睛紅腫險瞎 醫矚：賞花別做這件事
- 善發酵、愛循環 慈濟緬甸「米撲滿」有成
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 選2020總統？ 柯文哲：言之過早
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
- 若台北市長沒連任 名嘴：柯P就爭取2020總統
- 謝金燕神隱273天 選在這裡復出開唱
- 鄭文燦：條件相當 市府主管職先用女性
- 反北宜直鐵 環盟：鐵路供過於求
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 中國抗議薩德 樂天商店卻被一掃而空
- 金正男案延燒 大馬驅逐北韓大使
- 國姓北山派出所重建 肩負交通、觀光樞紐
- 〈愛情黨羽〉夢 與自己相遇
- 在《美女與野獸》詮釋同志情愫 喬許加德：我非常驕傲
- 拿錯信封還呆愣台下無反應 奧斯卡舞台督導批元兇無能
- 三千億預算 如何打「重層嚇阻」
- 美低調公布人權報告 港府斥干預內政
- NBA》冠軍中鋒兩年5億去拓荒者 一場都沒打就報銷
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 哈利王子勾女友預習婚禮 女星入主皇室倒數
- 經典賽》潘威倫35歲生日快樂 有望再扮抗荷英雄
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 海上倒漆？ 海研二號：做中和處理
- MLB 》飆速153公里火球 李振昌後援1局連飆2K
- 【愛讀書】《疼痛是一道我穿越了的牆》
- 強國人真的沒極限！陳喬恩講這5字 也能捲「禁韓令」被抵制
- 參觀蘭展 柯文哲爭取2020世界蘭展
- 被酸「小氣」糾眾助拳 屁孩叫同伴錄影直播
- 【小小說 】情書
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 曾合唱湯米佩吉 葉倩文悼念：去天堂成為天使了
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 「屠殺記憶」布條浮現愛河 年輕世代追思二二八
- 姚王分手大不同！ 女方憔悴姚元浩開古董車出遊
- 5案通緝犯拿槍想射警 4警合力制伏
- 通緝犯回家拿衣物 躲衣櫥被活逮
- NBA》狂刷數據拿大三元？ 魏少：沒贏球也沒意義
- 萬華火車站傳落軌 老翁疑沒踩穩掉落軌道
- 機場爆衝突 「1世代」路易毆人鬧上警局
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「嘉大KANO棒球基金」募得千萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分