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「嘉大KANO棒球基金」募得千萬元

嘉大校長邱義源（左）轉頒內政部發給傑出校友會理事長林國村（右）當選證書。 （記者丁偉杰攝）

2017-03-05  15:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「中華民國嘉義大學傑出校友會」5日上午在嘉大蘭潭校區成立，並舉行第一屆理事長林國村就任典禮。為培育母校優秀的棒球隊員，再現當年嘉義農林棒球隊KANO風華，林國村與副理事長陳哲芳等多位傑出校友慨捐共1千萬元，作為「嘉大KANO棒球基金」。

嘉大校長邱義源於會中轉頒內政部發給傑出校友會理事長林國村當選證書，百餘位傑出校友、理監事與校友到場觀禮，場面熱絡。

林國村表示，母校每年校慶皆遴選出傑出校友至今已近300人，此次成立大會，除為凝聚校友對母校的貢獻力，今日召開第一次理監事會議中，通過為重現1931年嘉義農林KANO棒球隊打進日本甲子園留下「天下嘉農」之美譽，成立「嘉大KANO棒球基金」，同時以至少1千萬元為募款達成目標。

林國村當場慨捐300萬元、副理事長陳哲芳、王銘文及周欽俊隨後各捐100萬元、監事主席張永霖及台灣嘉大校友總會榮譽理事長蔡武璋也慨捐100萬元，在場理監事紛紛慷慨解囊，最後共募得1千萬元。與會校友表示，希望藉此拋磚引玉之效，凝聚校友力量，以培植優秀的嘉大棒球隊，再現當年KANO風華。

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  • 中華民國嘉義大學傑出校友會全體理監事及與會人士合影。（記者丁偉杰攝）

    中華民國嘉義大學傑出校友會全體理監事及與會人士合影。（記者丁偉杰攝）

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