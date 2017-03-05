虎航高雄飛沖繩開航 每週兩班
2017-03-05 15:15
〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣虎航高雄往沖繩那霸航線4日正式開航﹗這是台灣虎航在高雄開闢的第四條國際航線、每週兩班，使得高雄每週飛日本航班增加到78班﹔觀光局表示，沖繩具美麗小島風光，是國人熱愛旅遊點之一，相信這航班能為兩地帶來更多觀光交流。
為慶祝台灣虎航首航高雄→沖繩那霸航線，虎航昨在高雄國際機場候機室進行首航拍照儀式，高雄市政府觀光局曾姿雯局長也專程到場。
曾姿雯表示，高雄與日本淵源深厚，高雄開港歷史與城市規劃與日本息息相關，台日間觀光互動也熱絡頻繁﹔而高雄冬天氣候宜人，是日本遊客冬天避寒最佳選擇。
目前高雄飛日本有東京、大阪、福岡、琉球、札幌、熊本等6大航點，加上台灣虎航開航後，每周有78班次從高雄飛往日本，大大提升觀光便利性。
台灣虎航也特別贈送精心設計的限定首航明信片給台灣旅客，虎航表示此航班目前銷售情況良好，現平均每月之機位銷售已逾八成，看好未來的航班發展。
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