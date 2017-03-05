哈雷樂團傳承兩代 發揚屏東好聲音

隱身在屏東鬧區的「屏東B1 Music」是哈雷樂團第二代團長魏金漢打造的小型演唱會空間。（記者邱芷柔攝）

2017-03-05 15:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕位於仁愛路上的「屏東B1 Ｍusic」，隱身在熱鬧的百貨商圈中，是哈雷樂團第二代團長路達瑪幹（魏金漢）打造的小型演唱會空間，不定期舉辦演唱會，傳承父親對音樂的熱情與執著，發揚屏東好聲音。

來自泰武鄉的魏金漢說，爸爸帝夫魯灣（魏榮貴）在哈雷彗星來訪的1986那年，和部落裡愛好音樂的朋友以哈雷為名，籌組了「哈雷樂團」，原本只是玩票性質，沒想到開始在部落大小慶典中闖出名氣，還讓部落出現搶人大戰，爭相邀請樂團演出。

從小沈浸在音樂中的魏金漢說，還記得小學時，上課上到一半，爸爸就來學校向老師請假，他一開始還不知道為什麼要請假，坐上爸爸的車後，才知道原來是要跟著樂團一起去唱歌演出，爸爸也在走訪各個部落期間，蒐集屬於部落的聲音，把部落的唱將找來錄音室錄專輯，希望能把部落的歌聲傳唱下去。

魏金漢接下哈雷樂團後，曾在第17屆金曲獎拿下最佳原民語流行音樂演唱專輯、流行音樂作品類最佳原住民語演唱人獎，去年更擔任屏東縣政府主辦的「斜坡上的音樂祭」音樂總監，並致力於在地音樂發展。

魏金漢說，屏東的表演空間與其他縣市來說相對少，但屏東其實有著很多的好聲音、好音樂，無論是經典歌手、新生代樂團都值得被聽見，第一代哈雷樂團把部落歌手找來錄製專輯，到了第二代，他們仍對音樂保持熱情，希望能藉著演出空間，讓更多人聽見在地音樂和文化。