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東北風增強 18縣市發布強風特報

2017-03-05  15:22

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，隨著北方鋒面系統逐漸靠近，中部以北雲量增多，今晚天氣開始轉變，北部地區深夜開始降雨，明天各地天氣將變成濕冷。氣象局今下午2時50分，除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市外的18縣市，發布陸上強風特報。

氣象局表示，明（6）日東北風增強，台南以北、東半部、蘭嶼、綠島空曠地區、恆春半島、澎湖、金門、馬祖與鄰近海域，易有8至10級強風，沿海地區並有較大風浪出現，提醒民眾、海上航行與作業船隻多加留意防範。

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  • 中央氣象局下午針對18縣市，發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局網站）

    中央氣象局下午針對18縣市，發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局網站）

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