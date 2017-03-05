中市性平大會考 700多人戴狀元帽應試

中市性平大會考今舉行，700多人齊戴狀元帽在孔子面前考試，超壯觀。（記者蘇金鳳攝）

2017-03-05 14:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市第三屆性平大會考今天在孔廟舉行，吸引700多人「進京趕考」，考生戴上狀元帽，從5歲幼童到80歲長者皆有，只見眾人專心應試，要在至聖先師孔子的見證下，奪下「性平狀元」。

為建立性別平等的觀念，台中市社會局在3年前舉辦性平大會考，吸引很多民眾來應考，想要了解自己對性別的觀念是否正確，今年更吸引1千多人報名，但因場地及時間有限，只能容納700多人。

過去社會局在台中公園舉辦，今年「性平大會考」首度在孔廟舉行，讓會考的氣氛更加濃厚，有2000多人參加活動，700多人參加考試，甚至還有5歲的幼童及80多歲的老奶奶參加，主辦單位特允許在親友的幫助下，以讀出題目方式來應考。

副市長林依瑩、社會局長呂建德、多位外縣市的官員今天都參加會考，林依瑩與呂建德擔任「性平監考官」，林依瑩更帶領眾人先宣誓認真考試。

林依瑩表示，今年在孔廟舉行別具意義，因為讀書才懂得性平，現在教育普及，但是性別平等仍有努力空間，如碩博士男女比、薪資、一級主管等，唯有性平，社會才不會衝突，才會祥和。

社會局表示，2500年前，孔子的72位弟子中就無一人是女性，因此今年特選在孔廟前舉行，來彰顯性別平等。

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