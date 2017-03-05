311伸援手 日人謝台六年不間斷
謝謝台灣活動實行委員會第六屆活動總召長田莉紗，「謝謝台灣」。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕「謝謝台灣活動實行委員會」主要由日本在台留學生組成，在「311東日本大地震」發生後的隔年即舉辦感謝台灣活動，謝謝台灣在賑災上對日本的善意付出，該感恩活動連續6年不間斷。
「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」今天在淡水觀潮藝術廣場舉行，現場有音樂表演、浴衣穿著體驗、摺紙鶴寄祝福等，現場工作人員主要為日本在台留學生；或已畢業在台工作者，他們最想說的就是「謝謝台灣，日台友誼的手永遠牽著」。
謝謝台灣活動實行委員會第六屆活動總召長田莉紗，現正就讀國立台灣師範大學。長田莉紗說，311東日本大地震後，每逢311前夕，日本街頭就會有感謝台灣當年賑災的感恩活動，每個人、每個團體用不同的方式表達感謝，因為來台讀書後，這才知道台灣當年在幫助日本災區重建捐款上付出了如此多，也許因為一些國際政治因素，讓日本政府無法正式地以官方身分表達謝意；作為在台的日本人，也想要謝謝台灣，也將日台的友誼雙手，一直牽下去。
長田莉紗在311東日本大地震時還僅是個國中三年級的學生，他說，當時的震度在東京都也感受得到，直到現在還是幾乎很難想像，自己的國家居然發生了這麼大的災難。
活動現場有浴衣體驗、摺紙鶴等攤位。長田莉紗說，「浴衣」和洗澡沒有關係，這也是和服的一種，浴衣的質料較輕薄，適合夏天穿，因為知道很多台灣人到日本旅遊會想體驗，所以主辦單位特別籌辦了這樣的活動攤位；另外，「紙鶴」在日本文化中就是「和平」、「祈福」意思。
現場工作人員活動服背後寫著「謝謝台灣」。（記者李雅雯攝）
「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」在淡水觀潮藝術廣場舉行。（記者李雅雯攝）
現場摺紙鶴攤位。（記者李雅雯攝）
「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」感恩活動現場浴衣體驗。（記者李雅雯攝）
「311東日本大地震」災民寫下感謝，中文意思是「謝謝你們的幫助，今後也會繼續種出很多好吃的草莓」。（記者李雅雯攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 勞動部統計：約5萬逃逸外勞在台灣打黑工
- 台南社大遷校 辦菜市場學校鼓勵婆婆媽媽來上學
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 最佳女運動員獎 許淑淨獲選
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- MLB》接力狂飆！ 白襪差點連跑兩支場內全壘打（影音）
- 當年手綁紅線哥倆好 潘裕文斷聯楊宗緯原因是...
- 郝龍斌：青年接班國民黨才有希望
- 瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
- 貝克漢替長子慶生 意外遇流氓球迷嗆聲
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 中國三艘軍艦 通過台海南返
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 曹馭博／我害怕屋瓦
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- 廢棄商場淪治安死角 管委會上鎖補救
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 疑騎太快摔邊坡 騎士命大僅輕傷
- CBA》季後賽再度一輪遊 林志傑感嘆球員生涯快結束
- NBA》活塞4人飆破20分 痛宰七六人保老八
- 高尺巨蛋3百鑽石席 坐沙發看球
- 興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費
- 自由廣場》總統也講不出這個名字
- NBA》狂刷數據拿大三元？ 魏少：沒贏球也沒意義
- 自由廣場》警察的上級在北京？
- 女模姦殺案凶手 國小時說話結結巴巴…
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛
- 不走西進老路 國銀往新南向集結
- 虐死小白 陸戰隊2士兵 被勒令退伍
- 自由廣場》大學考招引導高中教學？
- NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- （影音）為女權脫了！前AKB偶像全裸玩SM
- 索馬利亞乾旱 48小時內110人餓病死
- 「我沒結過婚」 張敏認愛撇包養小弟弟新歡
- 六房媽過爐 5年後補助爐主經費
- 鐵皮倉庫起火 消防迅速撲滅阻延燒
標題：311伸援手 日人謝台六年不間斷
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email