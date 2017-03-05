311伸援手 日人謝台六年不間斷

謝謝台灣活動實行委員會第六屆活動總召長田莉紗，「謝謝台灣」。（記者李雅雯攝）

2017-03-05 14:36

〔記者李雅雯／新北報導〕「謝謝台灣活動實行委員會」主要由日本在台留學生組成，在「311東日本大地震」發生後的隔年即舉辦感謝台灣活動，謝謝台灣在賑災上對日本的善意付出，該感恩活動連續6年不間斷。

「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」今天在淡水觀潮藝術廣場舉行，現場有音樂表演、浴衣穿著體驗、摺紙鶴寄祝福等，現場工作人員主要為日本在台留學生；或已畢業在台工作者，他們最想說的就是「謝謝台灣，日台友誼的手永遠牽著」。

謝謝台灣活動實行委員會第六屆活動總召長田莉紗，現正就讀國立台灣師範大學。長田莉紗說，311東日本大地震後，每逢311前夕，日本街頭就會有感謝台灣當年賑災的感恩活動，每個人、每個團體用不同的方式表達感謝，因為來台讀書後，這才知道台灣當年在幫助日本災區重建捐款上付出了如此多，也許因為一些國際政治因素，讓日本政府無法正式地以官方身分表達謝意；作為在台的日本人，也想要謝謝台灣，也將日台的友誼雙手，一直牽下去。

長田莉紗在311東日本大地震時還僅是個國中三年級的學生，他說，當時的震度在東京都也感受得到，直到現在還是幾乎很難想像，自己的國家居然發生了這麼大的災難。

活動現場有浴衣體驗、摺紙鶴等攤位。長田莉紗說，「浴衣」和洗澡沒有關係，這也是和服的一種，浴衣的質料較輕薄，適合夏天穿，因為知道很多台灣人到日本旅遊會想體驗，所以主辦單位特別籌辦了這樣的活動攤位；另外，「紙鶴」在日本文化中就是「和平」、「祈福」意思。

現場工作人員活動服背後寫著「謝謝台灣」。（記者李雅雯攝）

「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」在淡水觀潮藝術廣場舉行。（記者李雅雯攝）

現場摺紙鶴攤位。（記者李雅雯攝）

「第六回謝謝台灣！日台‧心の絆」感恩活動現場浴衣體驗。（記者李雅雯攝）