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白沙屯媽祖94狂！衝國小司令台

白沙屯鑾轎＂衝＂司令台。（記者顏宏駿翻攝）

2017-03-05  14:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖鑾轎回鑾，今天清晨6點從彰化縣溪州鄉三條國小起駕後，不久進入隔壁的潮洋村，白沙屯媽進入潮洋國小，就在司令台休息，更令信徒意外的是媽祖竟然在司令台前「衝」起來。

所謂「衝」是信徒間的一種講法，民俗學者林茂賢說，媽祖每造訪一個廟宇，為了表示友好、敬意，會由轎夫扛著鑾轎「三進三出」。

今天清晨6時，白沙屯媽祖從三條國小起駕後，約7時30分進入潮洋國小，鑾轎直接在司令台就定位休息。

約10多分鐘起駕，轎夫扛起鑾轎，原本信徒以為媽祖就此下司令台繼續上路，沒想到轎夫起身扛轎後，隨著鑼聲，慢慢輕搖，不一會鑼聲節奏加快，轎子像在「跳舞」一般，上下前後抖動，約30秒後，才從70公分高的司令台步行而下，此時現場響起如雷的掌聲。

高姓信徒說，這就是媽祖在司令台「衝」，因為司令台空間小，只能「就地衝」。

潮洋國小校長陳志盛說，他今天上午7時原本跟學校的多位主任隨同地方公廟南天宮到嘉義新港奉天宮進香，原本通定7點半出發，沒想到遇到白沙屯媽祖，而且前行的信徒大軍（逾萬人）有「迎面而來」之勢，果然媽祖鑾轎先到南天宮致禮，接著就進入潮洋國小。

他趕緊奔往學校，把大門和廁所打開，也把僅有的幾箱杯水拿出來，讓香客納涼休息。

他說，媽祖能來學校，是難得的因緣，特別是還選在司令台「衝」，又在操場遶一圈，許多香客趁機鑽轎腳。

林茂賢表示，神轎在搖擺之間，產生一股奇妙的牽引力道，這股力道會引領轎夫「有志一同」，往同一個方向前進，時而往前，時而往後，也會往左、右，但最後終究會抵達目的地。

相關影音 （白沙屯媽祖網路電視台提供）

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相關關鍵字： 三條國小 司令台 媽祖 白沙屯媽祖
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標題：白沙屯媽祖94狂！衝國小司令台


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