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醫訊》降血脂藥冠脂妥驚傳假藥流通 南市全面稽查

2017-03-05  14:14

〔記者王俊忠／台南報導〕2016年健保給付藥品申報金額逾23億元的降血脂藥「冠脂妥」，驚傳有假藥在市面流通，目前批號「MV503」已令全面下架，南市長賴清德對此事表達強烈關切，今天已下令市府衛生局全面稽查。

衛生局長陳怡呼籲民眾，若家中有批號「MV503」的冠脂妥膜衣錠，請勿服用，送回原取藥醫療院所換藥，南市衛生局及各區衛生所有醫師、藥師提供衛教諮詢，民眾可撥打免付費專線「0800-888633」，或拍下外盒批號傳送到手機LINE帳號「timothy971201」，將有專人提供說明服務。

昨晚接獲藥廠通報的中央衛福部食品藥物管理署已啟動稽查專案，賴清德於第一時間下令對市面上批號「MV503」的冠脂妥進行全面追查，經清查迄今天中午12點止，南市已清查醫院33家，診所及藥局共計35家，其中有1家醫院有140顆；4家藥局、1家藥品公司計有224顆「MV503」批號冠脂妥膜衣錠，都已下架回收，為維護民眾安全，避免疑慮，衛生局同仁持續稽查中。

台灣阿斯特捷利康公司接受所有下架批號「MV503」冠脂妥藥物退換貨。衛生局說，如市民家中有冠脂妥藥物，請送回原取藥醫院、診所、藥局，各醫療院所會協助後續處理，或就近衛生局所尋求諮詢。

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  • 降血脂藥冠脂妥驚傳有假藥流通市面。（記者王俊忠翻攝）

    降血脂藥冠脂妥驚傳有假藥流通市面。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市衛生局展開全面稽查。（記者王俊忠翻攝）

    南市衛生局展開全面稽查。（記者王俊忠翻攝）

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相關關鍵字： 假藥 健康醫療 冠脂妥 降血脂藥
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