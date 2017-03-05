龍船成立反掩埋場自救會 籲總統落實轉型正義
2017-03-05 14:14
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市龍崎區牛埔里將設置事業廢棄物處理中心，因河川污染疑慮與地震安全問題，遭強烈抨擊，在各界聲援下，緊鄰的龍船里今天成立「反毒」自救會，將以分進合擊的策略，力阻掩埋場設置，更呼籲總統蔡英文，落實土地轉型正義。
行政院退輔會為協助已停產的龍崎工廠民營化轉型，與歐欣環保公司合作，計畫設置事業廢棄物處理中心，民國91年定案，地方正反意見都有，爭議持續迄今。環團、學界等調查後，認為場址位於知名的月世界地景中，發展觀光比較適宜，且在二仁溪上游，恐遭事業廢棄物毒害，還有活動斷層行經，安全性令人質疑，群起反對。
為了守護家園，牛埔里長陳永和3年前返鄉參選，對抗推動計畫的歐欣公司，不忍他孤軍奮戰，各界陸續聲援，龍船居民今天號召成立「反對有毒廢氣物固化掩埋自救會」，以具體行動力挺。
召集人由龍船里長余福雄擔任，在地的前鄉民代表會主席陳石森也到場支持，環盟、教師、保育、水資源…等團體，以及大學生，還有來自各行政區的民眾，近200人齊聚，插旗立盟，氣氛熱絡。
總幹事高清南表示，市府曾於100年5月份向中央要求暫緩執行經濟部所提的這起掩埋場規劃案，當時的閣揆吳敦義裁示各單位繼續協調，若無法達成共識，就不進一步推動，如今已全面綠色執政，總統蔡英文有必要在土地轉型正義上做出宣示，讓環境永續。
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