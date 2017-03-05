校內半年被殺12隻狗 慈濟科大：疑似誤食校外毒餌

生活在慈科大名叫老母狗的犬隻，已在今年1月3日往生。（慈科大提供）

2017-03-05 13:32

［記者王峻祺／花蓮報導］臉書社團「花蓮爆料王」今早有熱心網友分享來自知名網路論壇「Dcard」的《一個學校被毒死了超過8隻狗》貼文，指出花蓮慈濟科技大學半年內，陸續有12隻生活在校園內的流浪犬被毒殺，其中1隻成功救回，盼不要再有「浪浪」受傷害；校方回應「確實有犬隻死亡，疑似誤食校外毒餌！」

匿名網友昨日在「Dcard」分享文章，指出慈科大半年內陸續有12隻狗遭毒殺，並貼出狗兒平日生活照，前天名叫「狐狸」、「小白點」的小狗，被發現死在警衛室附近樹下，昨日傍晚又有一隻白色狗兒慘死在壘球場。

文章內容提及，看到熟悉的狗狗接二連三離去，讓學生們沉痛呼籲「浪浪真的很可憐了」、「他們也是生命，不需要這樣傷害牠們」；另外，被毒死的狗狗，並不是所謂的「校狗」，因為校方並不承認有校狗，強調僅靠部分師生愛心，為所有小狗注射疫苗、結紮打晶片及「加菜！」

慈濟科技大學回應，總務處每學年都會針對校內狗兒造冊列管，強調現行管理做法採取TNVR方式，設法捕捉流浪動物後，進行絕育並施打狂犬病疫苗，接著將適合留在校園的貓狗放回原地生存，或尋求領養。

慈科大指出，原地生存犬隻也會掛上頸圈及狂犬病證明牌，證明狗兒已絕育及施打過疫苗，截至今年3月3日止，校園內共計21隻犬隻，其中6隻已往生，現存15隻。

慈科大總務處表示，文中所提及的狗兒，並非所有都是校方列管犬隻，已死亡犬隻被發現時，大多口吐白沫、無生命跡象，懷疑是誤食校外毒餌，目前校方已清查監視器畫面，看是否有任何證據可提供給警方，避免類似悲劇再次發生。

由於花蓮3月初才驚傳毒狗事件，有民眾陸續在吉安、花蓮市及新城地區，發現疑似遭染毒物的雞頭被人丟棄路旁，目前已有多隻狗兒遇害；警方表示，尚未接獲民眾報案，將加強區域巡邏勤務。