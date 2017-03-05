斗六限時限量1元饅頭 促銷到月底
2017-03-05 13:27
〔記者詹士弘／雲林報導〕好康報你知！斗六出現「限時限量一元饅頭」，即日起至月底為止，每天中午至2點，限量100顆。
業者饅頭獅表示，半年前已在林內重新村開第一家店，並有網購服務，小有知名度，3月1日至斗六鎮北路開第二家店，他們對自己的產品很有信心，為了讓更多人接觸到他們的饅頭，打出限時100顆1元饅頭的試吃價，讓民眾能知道他們家饅頭的好。
業者指出，他們家饅頭有7種口味，主打養生手工素食、低熱量、不含化學香料、麵粉非基因改造、不含漂白劑，所以每顆15元起跳，目前1元試吃價的饅頭有3種口味，包括鮮奶饅頭、南瓜黑糖桂圓及芋香葡萄乾。
業者表示，目前限時搶購是每天中午至2點，未來可能會配合顧客需要改時，但一元饅頭促銷活動會延續至月底為止。
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