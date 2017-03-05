| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清泉崗基地毒品案 少將聯隊長自請處分 經典賽 Live》陳鏞基2安3打點 台灣隊3：5警察廳
 首頁 > 生活

斗六限時限量1元饅頭 促銷到月底

2017-03-05  13:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕好康報你知！斗六出現「限時限量一元饅頭」，即日起至月底為止，每天中午至2點，限量100顆。

業者饅頭獅表示，半年前已在林內重新村開第一家店，並有網購服務，小有知名度，3月1日至斗六鎮北路開第二家店，他們對自己的產品很有信心，為了讓更多人接觸到他們的饅頭，打出限時100顆1元饅頭的試吃價，讓民眾能知道他們家饅頭的好。

業者指出，他們家饅頭有7種口味，主打養生手工素食、低熱量、不含化學香料、麵粉非基因改造、不含漂白劑，所以每顆15元起跳，目前1元試吃價的饅頭有3種口味，包括鮮奶饅頭、南瓜黑糖桂圓及芋香葡萄乾。

業者表示，目前限時搶購是每天中午至2點，未來可能會配合顧客需要改時，但一元饅頭促銷活動會延續至月底為止。

廣告
  • 一元饅頭開賣，民眾排隊搶便宜。（記者詹士弘攝）

    一元饅頭開賣，民眾排隊搶便宜。（記者詹士弘攝）

  • 業者饅頭有7種口頭，主打養生無添加物。（記者詹士弘攝）

    業者饅頭有7種口頭，主打養生無添加物。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：斗六限時限量1元饅頭 促銷到月底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.