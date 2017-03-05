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宜蘭櫻桃鴨又爆染禽流感 今早撲殺6千隻

宜蘭又爆櫻桃鴨染禽流感。（圖由宜蘭縣政府提供）

2017-03-05  13:16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭又爆櫻桃鴨染禽流感，今天上午撲殺6000隻並進行消毒，疫情連環爆，連續2天傳災情，宜蘭縣內已經撲殺將近3萬隻。

宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭縣內櫻桃鴨數量大約8萬6千隻，遭管制的櫻桃鴨場共5場，上週縣內已有2個櫻桃鴨場爆出禽流感，共撲殺1萬隻，前晚又爆出一場中鏢，昨天早上再度撲殺1萬2800隻，疫情抵擋不住，昨天晚上又有一個櫻桃鴨場確診H5N2，今天早上又撲殺6千隻左右櫻桃鴨。

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  • 今天上午撲殺6000隻並進行消毒。（圖由宜蘭縣政府提供）

    今天上午撲殺6000隻並進行消毒。（圖由宜蘭縣政府提供）

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