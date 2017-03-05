台大校園徵才 傳產儲備幹部月薪82K

2017台灣大學校園徵才博覽會起跑，現場共釋出逾2萬個職缺，吸引不少求職者、新鮮人吸收資訊。（記者廖振輝攝）

2017-03-05 13:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕2017台灣大學校園徵才博覽會起跑，現場共釋出逾2萬個職缺，吸引不少求職者、新鮮人吸收資訊，不少知名企業如台積電以年薪148

萬元吸碩士人才，中華電信也首度搶進台大校園徵才，更有傳產建材通路商科定企業公司開出儲備幹部及海外業務月薪8.2萬元的高薪，盼高階人才加入行列。

今年台大校園徵才博覽會規模較往年再擴大，各類產業的知名企業、外商公司等皆來擺攤；不少企業持續祭出高薪，如台積電因今年預計力拚10奈米製程，徵才也鎖定半導體相關測試技術研發，學士起薪38K、碩士45K、博士60K等條件，但加上分紅，預估若是碩士年薪可143萬元至163萬元之間。

鴻海集團人才開發部副理王碩顯說，今年企業著重在機器人應用研究，看準將來人工AI的發展，佈建雲移物大智網加機器人等創新領域，也開出相關的25類職缺，並希望轉型「年輕化」，更不在強調名校光環，鎖定具有「創意、創新、創業」者，今年開出學士起薪42K到45K，碩士48K到52K，博士58K到62K的條件，更採績效制，新人年薪將有機會破百萬元。

中華電信也首度搶進台大校園徵才，預估今年集團將徵1600多人，總公司起薪約35K，另有旅遊補貼或績效獎金，職缺包含：資訊及資安、IoT物聯網、大數據分析、雲端運算、SDN/NFV技術，及行銷企客（含MOD、OTT產品、電子商務）等，估校園徵才人數可達700人左右。

也有傳統產業持續擴張，如建材通路商的科定企業公司（KD）也參加台大徵才，黃姓人資專員表示，公司主力為裝潢建材，未來朝向國際發展，今年初已拓展9個海外據點，這次徵才開出高於業界3成的薪資，儲備幹部與國外業務等職缺，學士月薪就可從7萬1800元到8萬2800元，其中前5個月是保障業務獎金，強調徵才無上限，但求職者須有外派心理準備。

中央大學人力資源管理研究所黃姓碩二生今年將畢業，提前在3月參加徵才活動，她鎖定科技業的HR部門，但憂景氣影響而職缺不多，因曾到外商實習，看上自由開放的制度，與本土企業制式化不同，未來職缺希望朝外商尋覓，預期起薪盼有40K。

台灣大學數學系大三生林暄富則提前準備，他說自己對資訊有興趣，未來也想找相關工作，但就不在意起薪，反而對職缺有無累積工作經驗，以及職場未來前景與發展有興趣。