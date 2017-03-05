| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清泉崗基地毒品案 少將聯隊長自請處分 經典賽 Live》陳鏞基2安3打點 台灣隊3：5警察廳
 首頁 > 生活

澎湖史上首件都更案 早餐街文康市場盼新生

馬公文康市場成為澎湖史上首宗都更案，今日完成簽約儀式。（記者劉禹慶攝）

2017-03-05  13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖史上首宗都更案，由早餐街及唯一電影院的文康街率先做起，今日在2位更新會會長鮑惠娟、廖進昌代表住戶，與代辦都更案的杰新實業有限公司完成簽約，象徵文康市場的更新正式啟動，縣長陳光復與議長劉陳昭玲到場見證。

位在馬公鬧區的文康街，以早餐街及澎湖唯一電影院中興戲院聞名，歷史相當悠久，但因街區內的房屋為海砂屋，早已老舊亟待翻新，然而房屋為連棟興建，僅有同步翻修一途，但現地除了私人地、另有國有地、縣有地，如欲全面更新，唯有走都市更新一途，

在澎湖縣政府介入輔導下，成為澎湖史上首宗民間自主都更案。

見證簽約的縣長陳光復表示，文康市場在民國五十、六十年代是馬公地區生意最為興隆的零售市場，而中興戲院為馬公市三家戲院之一，現在更是碩果僅存的一家戲院，然而建物老舊，在商業核心地帶已顯突兀，如今能透過自主更新的方式，讓官方和民間能以夥伴模式，一起推動街區再造，塑造澎湖是宜居、觀光與海洋城市。

陳光復強調，以早餐街為主體的更新案，將以嶄新的大樓為藍圖進行重建，重建後仍將住商混合使用，以中興戲院為主體的更新案重建，則計畫以更大型的戲院為設計使用，他期待更新案能早日落實，為澎湖的都市發展寫下新的一頁，共同打造澎湖都市新風貌。

廣告
  • 文康市場已老舊，希望透過都更風華再現。（記者劉禹慶攝）

    文康市場已老舊，希望透過都更風華再現。（記者劉禹慶攝）

  • 文康商圈都更案，邀請舞龍舞獅帶來好彩頭。（記者劉禹慶攝）

    文康商圈都更案，邀請舞龍舞獅帶來好彩頭。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海砂屋 都更
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：澎湖史上首件都更案 早餐街文康市場盼新生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.