新港廟會 環保署測站空污破表
2017-03-05 13:06
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，受新港廟會影響，3月4日晚上10點起，環保署署新港測站連續3小時PM10濃度191、214、218，PM2.5濃度142、148、142微克/立方米，直到3月5日凌晨3時才恢復正常，呼籲敏感族群應儘量避免參與廟會活動，或做好防護。
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