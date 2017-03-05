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新港廟會 環保署測站空污破表

2017-03-05  13:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，受新港廟會影響，3月4日晚上10點起，環保署署新港測站連續3小時PM10濃度191、214、218，PM2.5濃度142、148、142微克/立方米，直到3月5日凌晨3時才恢復正常，呼籲敏感族群應儘量避免參與廟會活動，或做好防護。

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  • 環保署今天表示，受新港廟會影響，3月4日晚上10點起，環保署署新港測站連續3小時PM10濃度191、214、218，PM2.5濃度142、148、142微克/立方米，直到3月5日凌晨3時才恢復正常。示意圖與文無關。（資料照，記者陳燦坤攝）

    環保署今天表示，受新港廟會影響，3月4日晚上10點起，環保署署新港測站連續3小時PM10濃度191、214、218，PM2.5濃度142、148、142微克/立方米，直到3月5日凌晨3時才恢復正常。示意圖與文無關。（資料照，記者陳燦坤攝）

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