台南社大遷校 辦菜市場學校鼓勵婆婆媽媽來上學
2017-03-05 12:42
台南社大到南區金華市場舉辦「菜市場學校」，養生班設攤供市民朋友體驗。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕 已邁入第17年的台南社區大學新學期遷校到大成國中及後甲國中，3月6日開學正式遷入。社大也分別在大成國中成立西南校區及後甲國中成立北東校區。今天上午社大特別在南區金華市場舉辦「菜市場學校」，鼓勵婆婆媽媽們一起來上學。
台南社大原設立於北區延平國中的教學大樓因已屆耐震年限需要拆除，因此遷往後甲及大成國中成立新校區。
校長林朝成說，因為社大以往主要辦學地點在北區延平國中校本部跟安南區的台江分校，學員的來源也是以北區、安南區最多，對於距離較遠的南區、安平區而言，非常不方便。因此藉由這次的遷校，社大重新規劃校區，北東區以後甲國中為校區；另於成功國中設立分班，服務北區、東區的市民；西南校區則以大成國中為主要場地，於新興國中設立鹽埕分班，未來將延伸至灣裡、喜樹一帶，讓社大的教育資源可以為更多市民服務。
台南社大今天在金華市場舉辦的「菜市場學校」，由滾球、足體養生、彩妝、綠能綠電及舊衣改造等班級師生提供課程體驗，吸引不少婆婆媽媽前來體驗。一名杜姓市民說，她老家在灣裡，如果要到北區的社大上課，往返就常要耗掉一個小時的車程，非常不便。現在在南區設立校區，更有吸引力。
另外，台南社大下午則將於後甲國中學區舉辦「城市學習節」大遊行，向市民宣告社大新校區開學。
台南社大主任林冠州表示，社大3月6日開學，因應新校區的開課，社大特別於第一週免費開放旁聽，讓市民可以先聽課再選課，歡迎市民前往體驗。
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