雲林縣口湖植樹 虎尾砍樹 公所喊冤…

整排黃瑾被全數砍除。（記者詹士弘攝）

2017-03-05 12:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾鐵橋旁虎尾溪堤整排樹全被砍光，民眾在臉書貼文，強調心很痛，縣府剛在口湖辦植樹活動，虎尾卻在砍樹，很諷刺！虎尾鎮公所今天出面喊冤，強調砍除的黃槿不易維護，樹根會影響堤防及相闗環境，將更換為黃花風鈴木，創造虎尾新地景。

「這麼大也要等2、30年，真令人心痛 ，縣長講什麼環保，都是騙人，還不是為了自己的錢途。」「只會砍樹...等等又出來說包商出的包啊！」「不適合種就移到適合他的土地不是？」「這種修法是便宜行事吧！」網友罵聲連連。

但也有網友表示，「樹還會長出來，生命力超級強，而且長的又快。」「這種樹會一直往外長，影響用路安全。」「這樹種是真的不適合堤防當行道樹的⋯⋯」

虎尾鎮公表示，虎尾溪堤防沿岸行道樹由第五河川局管理種植，砍除的黃槿共92棵，該樹種長的很快，落葉影響地面及相關環境，維護不易且不具觀光價值，4年前就有民眾向公所建議更換樹種，經鎮長林文彬強五河局反映，決定進行樹種更換計畫，共計兩期，目前進行的是第二期工程。

包商也表示，只會砍除黃槿，其餘如苦楝樹等，都會保存不動。