台大校園徵才 學生遊走呼籲避開血汗、惡質企業

台灣大學新聞社、濁水溪設、大陸社及社會系系學會學術部等社團組織穿梭在台大校園徵才博覽會現場，呼籲求職學生注意血汗工廠與職缺。（記者吳柏軒攝）

2017-03-05 12:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕「抱肝不要爆肝！」台灣大學今天舉辦校園徵才博覽會，卻有學生社團拿著大聲公、高舉布條四處遊走，對來求職的新鮮人大聲疾呼，注意近年具有勞資爭議、環境污染等惡名昭彰的企業或老闆，別被企業亮麗外表蒙騙，正是資本家剝削青年勞動者情況，避免自身權益受損。

遊行由台大大學新聞社、濁水溪社、大陸社及社會系學會學術部等學生社團組織共同發起，濁水溪社副社長郭兆翔說，近年看到不少企業無良，如惡性倒閉使員工求助無門、或製造環境汙染超標、或勞工環境不良頻逼員工跳樓等，但這些公司都能進到台大徵才，對此十分不滿，希望藉由遊行，喚醒年輕人注意，在投入勞動職場前，避開血汗職缺，別去製造環境汙染的惡質企業等。

另，學生團體也認為，青年世代面臨「青貧」處境，政府責無旁貸，如去年刪除勞工七天國定假日，或是讓保障不完備的一例一休制度倉促通過，呼籲政府應該繼續下修工時上限，落實以價制量的立法原意。也呼籲青年世代透過集體行動改變，才能拋開現實枷鎖，擁抱肝，而不要被爆肝。