空污路跑選手休克 環團促停辦、南市：會檢討

十九歲陳姓女選手跑馬拉松突休克昏倒，醫護人員在路旁急救。（記者王俊忠翻攝）

2017-03-05 12:24

〔記者蔡文居／台南報導〕第11屆台南古都國際馬拉松今天清晨開跑，共有1萬多人參加，1名19歲就讀某國立大學的女選手休克，一度失去生命跡象，幸即時搶救而未釀成憾事。台南環團質疑今天空氣品質不佳，要求空污期應停辦馬拉松。台南市教育局表示，這起意外與空污應無關聯，至於空污期停辦馬拉松，會來檢討。

包括台南市空污防護自救會、台南環保聯盟及要健康婆婆媽媽團今天均要求，台南市政府應該顧及參與活動上萬人的健康，調整馬拉松舉辦時間，今天台南空品並不佳，運動選手將吸入比平常更多量的一級致癌物，根本不適合舉辦路跑，要求台南市政府停止於空污嚴重季節舉辦路跑。

台南環盟理事長黃安調表示，根據2005年《世衛組織空氣品質準則》，指出將細懸浮微粒物質（PM2.5）污染由35微克／立方公尺減至10微克／立方公尺，便能使與空氣污染有關的死亡降低約15%；又根據2016年世界衛生組織292號實況報導，空氣污染是影響健康的一個主要環境風險，各國通過降低空氣污染標準，可減少因中風、心臟病、肺癌以及慢性和急性呼吸道疾病，包括哮喘導致的疾病負擔。

黃安調呼籲身體不適選手不要參加路跑，因為今年2月雲林及高雄舉辦路跑，已有選手死亡及嚴重昏迷情形。

南市教育局表示，考量天氣及空污等因素，今年馬拉松選在3月初舉行，但如果天氣太熱，對選手也不宜，今天現場也特別告知空品狀況，並提醒跑者注意，對環團的建議，未來會再做檢討。至於，發生休克的跑友，今天是參加半馬的賽程，目前就讀中部某國立大學，這是她第一次參加馬拉松，事件發生後第一時間，也立即連絡家屬，並協助前往醫院。