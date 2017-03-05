加油慢慢來！國內本週油價不調整

2017-03-05 12:13

〔記者林筑涵／台北報導〕國際油價受減產成效及美國產量增加相互影響，呈現持平狀態，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油不予調整。

中油表示，國際油價因美國原油產量回升，及石油輸出國組織（OPEC）減產執行率升至94％，相互抵銷之下，致使國際油價持平，因此依據浮動油價公式計算，自週一零時起，仍維持92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起，92無鉛汽油每公升24.8元、95汽油每公升26.3元、98汽油每公升28.6元、高級柴油每公升22.3元。