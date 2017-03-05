中生承諾書爭議 公私立大專5大協進會呼籲釋疑

私立大學校院協進會理事長李天任。（記者吳柏軒攝）

2017-03-05 12:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國學生來台須台灣大專給予不涉政治敏感「承諾書」，引爆兩岸政治敏感神經，教育部初步認定違法，還調查發現逾半大專有簽署，今天大專5大協進會共同聲明呼籲，要求教育官方給予明確立場，才能讓台灣高教在世界競爭力中持續向前。

私立大學校院協進會理事長李天任表示，各大專與中國學校有學生交流往來，雙方締結了合作備忘錄已經按照規定都報給教育部，而發給中生的「承諾書」，是重申來台交流學生修課、活動等不涉及政治議題，非兩岸人民關係條例中訂定的書面約定合作行為，若教育部有疑義，應給明確規範讓各校有所依循。

李天任說，站在學校立場，當然希望兩岸學生多多交流，也因應未來高教界國際發展趨勢，目前傳出學校簽下「一中承諾書」都是誤解，也認為承諾書不牽涉學術自由問題。

李天任認為，兩岸關係微妙，但雙方交流的執行細節究竟該如何處理？大學究竟是要「多做事」還是「少做事」？目前沒有整體大方向政策規劃，相信主管單位應有高度可進行這方面的思考，不希望單純的學術交流複雜化。

聲明書全文：

有關國內大專校院為提供陸生承諾書遭錯誤解讀引發熱議一事，全國大專校院五大協進會共同聲明如下:

1. 各大專校院與大陸地區學校締結合作備忘錄均依規定報請教育部核定，至於發給陸生的各類「承諾書」，原係學校內部針對來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題之說明或確認，應非兩岸人民關係條例第33條之3之書面約定合作行為。有關單位如有疑義，應給予明確規範，讓各校有所遵循。

2. 不同的角度對於承諾書形式、文字的解釋或可有不同的討論，但絕非媒體所稱「一中承諾書」，且承諾書的產生，無非是在艱困的兩岸關係下，希望能夠維持兩岸學生的往來，以持續經營世代對話的平台。

3. 台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。

當前兩岸關係微妙且艱困，我們不希望因為此一事件影響兩岸交流，更不願意看到單純的學術交流複雜化。最後，我們衷心企盼大家能心手相連，一起為臺灣的高等教育在世界的競爭力奮勇向前！

中華民國國立大學校院協會理事長 ​楊泮池

中華民國私立大學校院協進會理事長 ​李天任

中華民國國立科技大學校院協會理事長​廖慶榮

中華民國私立科技大學校院協進會理事長​唐彥博

中華民國專科學校教育聯盟理事長​黃柏翔