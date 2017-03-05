新竹公園櫻花綻放 攝影玩家：美麗瞬間成永恆
新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕彷彿置身日本，美呆了！新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情，愛好攝影的陳先生說，林智堅有如城市魔術師，將新竹公園變成全台最好攝影的地方，讓他快門按不停，用苦練的攝影技術「將這美麗的瞬間，變成永恆」。
市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅一到場就受到民眾熱烈歡迎，爭相拍照留念，他也熱情回應，展現極高親和力。
上午豔陽高照，不少民眾趁著假日全家出動到新竹公園賞櫻、野餐，淡色的河津櫻與桃色的山櫻花交錯綻放，悠閒漫步櫻花樹下，讓人驚呼「美呆了！」
此外，現場還有許多攝影好手揹著攝影包到處取景，愛好攝影的陳先生說，新竹公園是全台最好拍的地方，交通方便又有youbike，外地民眾搭火車到新竹車站步行不用15分鐘，就可拍到櫻花飛舞的美景，不用跟別人一樣塞在高速公路上，CP值很高。
市府城市行銷處說，新竹公園占地18公頃，園內栽種近30品種、逾800棵櫻花，由於交通便利，去年賞花季短短3週就湧入18萬賞花人潮，今年園內更加裝夜間燈光，讓夜晚的櫻花多了不一樣的迷人風采。
新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情。（記者王駿杰攝）
市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）
市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左三）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）
市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 偷吃人妻遭冷凍 「世紀賤男」復出主持慘被婊
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
- 郭靜躺雪耍浪漫 頭痛嘴麻
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 〈愛情黨羽〉夢 與自己相遇
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 班代提醒要報告 竟遭女碩士研究生辱罵
- 49歲港姐3披婚紗 與初戀男友再續情緣
- 紀念碑揭幕 林佳龍︰二七部隊就是台中精神
- 曾是成大電影院 青年館拆了
- 「我是你粉絲」 Zion.T接GD電話驚到撞車
- 「屠殺記憶」布條浮現愛河 年輕世代追思二二八
- 曹馭博／我害怕屋瓦
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China to boost defense spending by 7％
- 小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛
- 同志劇情恐觸犯俄國法規 議員提議禁播《美女與野獸》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 內門宋江陣《 妖怪手表》創意吸睛
- 「虎頭埤八景」新唱 新化音樂家譜曲
- 第一部《金鋼狼》電影太糟 休傑克曼當時差點就辭演
- 賴雅妍「諾皇」回歸 大撩「馬子」陶嫚曼
- 印尼警追捕2台籍毒販 1人拒捕遭到擊斃
- 直言集》最後一哩路的眉角
- 鐵人三項參賽者 勇救跳愛河婦
- 杜拜網球錦標賽 莫瑞捧回2017年首冠
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 竹縣首座寵物公園 竹東啟用
- 安麗盃8強無台將 20年來最慘
- 〈徵文大拼盤〉拒絕上學 先解心結
- 機場爆衝突 「1世代」路易毆人鬧上警局
標題：新竹公園櫻花綻放 攝影玩家：美麗瞬間成永恆
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email