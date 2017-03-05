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新竹公園櫻花綻放 攝影玩家：美麗瞬間成永恆

新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情。（記者王駿杰攝）

2017-03-05  12:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕彷彿置身日本，美呆了！新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情，愛好攝影的陳先生說，林智堅有如城市魔術師，將新竹公園變成全台最好攝影的地方，讓他快門按不停，用苦練的攝影技術「將這美麗的瞬間，變成永恆」。

市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅一到場就受到民眾熱烈歡迎，爭相拍照留念，他也熱情回應，展現極高親和力。

上午豔陽高照，不少民眾趁著假日全家出動到新竹公園賞櫻、野餐，淡色的河津櫻與桃色的山櫻花交錯綻放，悠閒漫步櫻花樹下，讓人驚呼「美呆了！」

此外，現場還有許多攝影好手揹著攝影包到處取景，愛好攝影的陳先生說，新竹公園是全台最好拍的地方，交通方便又有youbike，外地民眾搭火車到新竹車站步行不用15分鐘，就可拍到櫻花飛舞的美景，不用跟別人一樣塞在高速公路上，CP值很高。

市府城市行銷處說，新竹公園占地18公頃，園內栽種近30品種、逾800棵櫻花，由於交通便利，去年賞花季短短3週就湧入18萬賞花人潮，今年園內更加裝夜間燈光，讓夜晚的櫻花多了不一樣的迷人風采。

新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，不但成為熱門賞櫻景點，也吸引各地攝影玩家到新竹市捕捉櫻花風情。（記者王駿杰攝）

市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）

市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左三）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）

市府今天舉行「春賞樂櫻」記者會，現場湧入近萬人，市長林智堅（左）一到場就受到民眾熱烈歡迎。（記者王駿杰攝）

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