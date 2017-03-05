相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮

2017-03-05 11:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖回鑾進入彰化縣境內，回程路線不定，早年都會進入溪州鄉三條村，過去5年卻都走台1線北上，昨天三條村長廖清福率近百位村民跪立西螺大橋頭，「媽祖聽到了！」鑾驕真的直入三條村，還駐駕三條國小，村民樂歪了，全村總動員，一個晚上張羅4萬多名隨行信徒的早餐，雖然大家整夜沒睡，但村民說，「有夠爽！」

村長廖清福說，媽祖從舊西螺大橋過來，過去至少有3種路線，分別往左到埤頭鄉、直走往台一線溪州市區、右轉經水尾村到三條村。

他說，他父親廖居平在世時當了28年村長，幾乎每年白沙屯媽祖都會過境或駐駕，但5年前父親過世後，白沙屯回鑾未再踏進村裡半步，村民好希望白沙屯媽祖再度造訪，去年他當選村長，心理暗下承諾，一定要幫村民達成願望。

昨天下午2點，他就率近百位村民在橋頭等待、跪拜，下午4點，媽祖鑾轎出現橋頭，廖清福與村民虔心跪拜，嘴裡唸唸有詞「媽祖求妳再來村裡走一遭」。

村長等人長跪不起，神轎在他們身後「定向」，經過前後左右擺盪，答案揭曉，神轎真的往右邊的三條村而去。

廖清福樂壞了！又奔又跑地回到村辦公室廣播「白沙屯媽祖來了！白沙屯媽祖擱來囉…大家趕緊拿鮮花、素果出來拜」。白沙屯媽祖晚間駐駕三條國小，村民說，媽祖「有求必應，好感動」。

三條村因三條圳水匯聚而得名，村民1400人，昨天媽祖駐駕的三條國小，有一株全國票選形狀最美的老榕、境內還有駐村藝村家做的「青年巨農」公共藝術、三條派出所為日式建築，經常成為電視電影的取景場地。