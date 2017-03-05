2個月13起重大事故 台鐵局：增設路線圍籬

台鐵局推全線圍牆圍籬新設工程，期望阻絕行人穿越、行走鐵軌等危險行為。（記者鄭瑋奇攝）

2017-03-05 11:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日上午又發生死傷事故，今年至今才過了2個多月，不論是闖越平交道或入侵路線，台鐵已發生13起重大死傷事故，近1個月更發生多達9起事故。台鐵局表示，將加速推動6年行車安全提升計劃，增設路線圍籬；平交道再加強保全看守，並積極宣導平交道安全，呼籲民眾珍惜生命。

近5年來台鐵事故件數高達313件，造成236人死亡，168人受傷，因此，台鐵局持續致力於改善平交道設施，藉由不斷優化保安設施功能降低事故發生，包含增設平交道遠端監控系統、列車資訊可變式方向指示器、障礙物自動偵測系統等設備；使平交道遮斷桿撞損件數由100年800件降至105年233件，事故件數由100年的28件降至104年的9件。

除闖越平交道，跨越軌道、臥軌、跳下月台等事故才是大宗，發生件數與死傷人數都是闖越平交道的好幾倍。以去年為例，闖越平交道事故件數9件，造成7人死亡、3人受傷；但非平交道事故卻有36件，造成30人死亡、31人受傷。

台鐵局表示，對於減少事故，台鐵局近年也致力於加強立體化、減少平交道，102年6月25日「屏潮高架」消除24處平交道、103年11月2日「員林高架」消除3處平交道、105年10月16日「台中高架」消除19處平交道。另外，也將加速推動6年行車安全提升計劃，增設路線圍籬，全案預計於107年底前新設175公里鐵絲網圍籬，今年將完成100公里。台鐵局認為將能有效阻絕行人穿越、行走或在鐵軌上堆石等危險行為。