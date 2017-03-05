| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者 疑燒草不慎 台中大肚山驚傳火燒山
 首頁 > 生活

2個月13起重大事故 台鐵局：增設路線圍籬

台鐵局推全線圍牆圍籬新設工程，期望阻絕行人穿越、行走鐵軌等危險行為。（記者鄭瑋奇攝）

2017-03-05  11:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日上午又發生死傷事故，今年至今才過了2個多月，不論是闖越平交道或入侵路線，台鐵已發生13起重大死傷事故，近1個月更發生多達9起事故。台鐵局表示，將加速推動6年行車安全提升計劃，增設路線圍籬；平交道再加強保全看守，並積極宣導平交道安全，呼籲民眾珍惜生命。

近5年來台鐵事故件數高達313件，造成236人死亡，168人受傷，因此，台鐵局持續致力於改善平交道設施，藉由不斷優化保安設施功能降低事故發生，包含增設平交道遠端監控系統、列車資訊可變式方向指示器、障礙物自動偵測系統等設備；使平交道遮斷桿撞損件數由100年800件降至105年233件，事故件數由100年的28件降至104年的9件。

除闖越平交道，跨越軌道、臥軌、跳下月台等事故才是大宗，發生件數與死傷人數都是闖越平交道的好幾倍。以去年為例，闖越平交道事故件數9件，造成7人死亡、3人受傷；但非平交道事故卻有36件，造成30人死亡、31人受傷。

台鐵局表示，對於減少事故，台鐵局近年也致力於加強立體化、減少平交道，102年6月25日「屏潮高架」消除24處平交道、103年11月2日「員林高架」消除3處平交道、105年10月16日「台中高架」消除19處平交道。另外，也將加速推動6年行車安全提升計劃，增設路線圍籬，全案預計於107年底前新設175公里鐵絲網圍籬，今年將完成100公里。台鐵局認為將能有效阻絕行人穿越、行走或在鐵軌上堆石等危險行為。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台鐵 台鐵局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：2個月13起重大事故 台鐵局：增設路線圍籬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.