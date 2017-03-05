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網友抵制星巴克無效？ 學者指出是這些原因

有媒體報導指出，網友抵制星巴克失敗，原因可能是消費者看重文化因素，以及抵制者多是平常不去喝星巴克的人。（美聯社）

2017-03-05  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克日前傳出價格大幅調漲，網友因此發起抵制活動，但有媒體報導指出，抵制活動似乎不見效用，有學者認為，抵制會失敗的原因可能是因消費者看重文化因素，以及抵制者多是平常不去喝星巴克的人。

據《中央社》報導，商研院商業發展與政策研究所所長黃兆仁則指出，很多人到星巴克消費其實看重的是無形資產，如故事性、文創性、尊榮感這些「看不到的東西」，體驗文化氣息可能是消費者選擇星巴克的原因。

報導也提到，台灣大學經濟系副教授馮勃翰表示，為何抵制行動會失敗，以中國春運為例，會賣黃牛票的人通常就是不搭車的人，同樣的道理，說要抵制星巴克的民眾，未必是平常會到星巴克消費的人。

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