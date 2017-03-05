台灣最東邊咖啡館…他倆放下槍後轉變人生

三貂角燈塔是台灣本島最東邊的地標。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-03-05 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕你知道「台灣最東邊的咖啡館」在那裡？據報導，就位在新北市貢寮區三貂角燈塔旁，靠海的馬崗漁村裡，一對職業軍人夫妻檔退役後，一起來這裡生活，開一家很小的咖啡館；店家說，「放下槍，拿起咖啡杯的那一刻，我們的人生轉變了」。

《鏡週刊》走訪這個漁村咖啡館，全名其實叫「馬崗街27號咖啡小館」，就是它的位置所在；只有5個座位，漁村15分鐘就散步走完，整個村子還要加隔壁村一起，總共才有約200人，除了路口有個小招牌，其他都沒有指引，為什麼是台東最東的咖啡館？因為從地圖上看，位置就剛好是比蘭嶼往東多一點點。

怎麼會到如此一個安靜接近無聲的地點開咖啡館？咖啡館主人游伯軒說，他有次跟妻子葉貴嫺兩人，在一次騎單車環島途中，路經這裡，突然想坐下來喝杯咖啡，於是，就順著這個想法，衝動的買下這座老老的石頭屋，在退役後，一起去學煮咖啡，重新找新人生。

馬崗漁村很小，但整個漁村是「台灣最多綠藻分布之處」，層狀沈積岩覆蓋滿滿的綠藻，層層推疊，擁有滿片綠色，密蒐台灣一處絕景。