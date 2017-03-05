| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者 疑燒草不慎 台中大肚山驚傳火燒山
 首頁 > 生活

台灣最東邊咖啡館…他倆放下槍後轉變人生

三貂角燈塔是台灣本島最東邊的地標。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-03-05  11:22

〔即時新聞／綜合報導〕你知道「台灣最東邊的咖啡館」在那裡？據報導，就位在新北市貢寮區三貂角燈塔旁，靠海的馬崗漁村裡，一對職業軍人夫妻檔退役後，一起來這裡生活，開一家很小的咖啡館；店家說，「放下槍，拿起咖啡杯的那一刻，我們的人生轉變了」。

《鏡週刊》走訪這個漁村咖啡館，全名其實叫「馬崗街27號咖啡小館」，就是它的位置所在；只有5個座位，漁村15分鐘就散步走完，整個村子還要加隔壁村一起，總共才有約200人，除了路口有個小招牌，其他都沒有指引，為什麼是台東最東的咖啡館？因為從地圖上看，位置就剛好是比蘭嶼往東多一點點。

怎麼會到如此一個安靜接近無聲的地點開咖啡館？咖啡館主人游伯軒說，他有次跟妻子葉貴嫺兩人，在一次騎單車環島途中，路經這裡，突然想坐下來喝杯咖啡，於是，就順著這個想法，衝動的買下這座老老的石頭屋，在退役後，一起去學煮咖啡，重新找新人生。

馬崗漁村很小，但整個漁村是「台灣最多綠藻分布之處」，層狀沈積岩覆蓋滿滿的綠藻，層層推疊，擁有滿片綠色，密蒐台灣一處絕景。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三貂角 咖啡館 職業軍人
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：台灣最東邊咖啡館…他倆放下槍後轉變人生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.