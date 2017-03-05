憂起薪35年不變 企業家籲創新產業才有高薪

台大校長楊泮池未出席開幕儀式，由學務長陳聰富法（右五）代表主持。（記者廖振輝攝）

2017-03-05 10:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天舉辦2017年校園徵才博覽會，開幕式邀請各家企業到場聲援，中天生技集團董事長路孔明上台致詞，一語道破台灣起薪35年未變，即因產業未跟上時代，過去代工的人才優勢不再，未來應走創新才能帶動高薪發展。

路孔明說，自己在1980年代出社會，起薪就有2、3萬元，如今35年過去，台灣薪資依舊沒變，看見台灣30年前畢業生跟30年後的畢業生起薪一樣，認為這是一個很大危機，質疑為何國家年輕人出社會起薪竟毫無變化，就是「產業決定世代」；舉例早期菲律賓有錢，卻沒跟上電子產業趨勢，如今只看到菲勞。

路孔明說，台灣無鐵、金礦或石油等資源，只有勤奮與人才，而過去做代工，優勢在於人才，但這人才優勢已被其他國家取代。

路孔明還說，現在年輕人起薪3萬元為何還活得下去，就是因7-11，幾十元東西就能吃飽，但事實上這些低物價可能是低毛利、壓縮供應鏈產生，只要想想原料多少錢、飲料充滿色素，才能讓大家都滿足在30K過活，認為台灣應該追求更高薪資所得，如台灣大學更該如此，找對產業，追求報酬，跟著世界走。

路孔明更舉例，如中國在生技醫藥發展上，3年前看還落後台灣10年，國內沒上市的都算新藥，但法規一改「國內外」，就引領整個產業蓬勃發展；中國更看重創新技術，去年更推出創新措施，科學家獲企業資助創新，學者的創新股份不得低於7成，等於出資者最多只能拿3成獲利，可見對岸知道重點何在，呼籲台灣也應走向創新產業，才能替人才製造高薪。