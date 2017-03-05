餐廳收10％服務費合理嗎？ 網友這麼看...

2017-03-05 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多餐廳固定會收取1成服務費，就有1名網友在批踢踢八卦版發文，質疑國內並沒有給小費的習慣，即使給了那10％，「錢也不會到員工口袋」，那麼加收的用意為何？合理嗎？

原PO表示，自己並非付不起那1成服務費，只是不明白加收的原因與合理性，想說上網詢問鄉民的看法。有網友分析，這得區分店家有無提供服務，從點餐、端菜、上菜到清潔的過程，酌收10％很合理，要不然你「就跟老闆說自己去廚房端菜就好啦」、自行收拾桌面恢復整潔，別吃完就拍拍屁股走人。另有網友表示，與其給1成服務費，倒不如「直接給服務生小費」，服務費若是「服務生額外的獎金」那當然要給。

部分網友表示，如果有提供服務還好，有些餐廳沒服務還收服務費，尤其「那種自助式還收的」、「自己夾菜、收碗筷、付錢的」才幹；少數網友表示，「每次都付的很不爽」、「我寧可給一成服務費，也不要直接給服務生小費」，因為若效仿美國作法「要給1.5成小費+0.9成稅，貴到你哭哭」。另有人建議，「服務費應該要固定」，「沒理由點越貴，服務費越貴，根本就是變像漲價」；還有人指出，那10％「都是在幫店家繳稅」，像是「稅金轉嫁給消費者」。