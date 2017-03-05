企業提供逾2萬個職缺 今台大校園徵才起跑

台灣大學今天展開「校園徵才企業博覽會」，戶外攤位更有246家廠商推出408攤，提供逾2萬個職缺，比去年成長7％。（記者廖振輝攝）

2017-03-05 10:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天展開「校園徵才企業博覽會」，戶外攤位更有246家廠商推出408攤，提供逾2萬個職缺，比去年成長7％；更首度增闢「產業趨勢展」區，希望幫學生了解未來的產業發展趨勢及企業人才需求等。

台灣大學學務長陳聰富表示，今年校園徵才博覽會共有246家廠商408攤，數字破紀錄比去年成長7％，滿滿攤位提供各式各樣徵才機會，提供超過2萬個職缺，規模與徵才人數均為歷年之冠。

台大認為，今年世界及台灣都變動很大，如美國川普新政、中國大陸一帶一路引導新一波貿易大戰，國內則因勞動法規的一例一休影響，加上年金改革人力調度，使企業成本面臨轉型等，都將大幅影響產業結構。

對此，陳聰富說，另今年校園徵才活動期間，也在綜合體育館推出產業趨勢展，有金融、機器人、生技、電腦、大數據、物流產業等各企業參展，希望把新的觀念、技術及商業模式介紹給學生，好知道世界展業發展方向，並在大學階段就好好為未來做準備。