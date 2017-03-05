| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者 疑燒草不慎 台中大肚山驚傳火燒山
 首頁 > 生活

企業提供逾2萬個職缺 今台大校園徵才起跑

台灣大學今天展開「校園徵才企業博覽會」，戶外攤位更有246家廠商推出408攤，提供逾2萬個職缺，比去年成長7％。（記者廖振輝攝）

2017-03-05  10:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天展開「校園徵才企業博覽會」，戶外攤位更有246家廠商推出408攤，提供逾2萬個職缺，比去年成長7％；更首度增闢「產業趨勢展」區，希望幫學生了解未來的產業發展趨勢及企業人才需求等。

台灣大學學務長陳聰富表示，今年校園徵才博覽會共有246家廠商408攤，數字破紀錄比去年成長7％，滿滿攤位提供各式各樣徵才機會，提供超過2萬個職缺，規模與徵才人數均為歷年之冠。

台大認為，今年世界及台灣都變動很大，如美國川普新政、中國大陸一帶一路引導新一波貿易大戰，國內則因勞動法規的一例一休影響，加上年金改革人力調度，使企業成本面臨轉型等，都將大幅影響產業結構。

對此，陳聰富說，另今年校園徵才活動期間，也在綜合體育館推出產業趨勢展，有金融、機器人、生技、電腦、大數據、物流產業等各企業參展，希望把新的觀念、技術及商業模式介紹給學生，好知道世界展業發展方向，並在大學階段就好好為未來做準備。

廣告
  • 台大校園博覽會吸引求職學生到場。（記者廖振輝攝）

    台大校園博覽會吸引求職學生到場。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大校園博覽會 徵才 校園博覽會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：企業提供逾2萬個職缺 今台大校園徵才起跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.