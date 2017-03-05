台東市長盃桌球賽 5縣市選手捉對廝殺

2017-03-05 10:13

［記者張存薇／台東報導］台東縣年度桌球盛事「市長盃桌球錦標賽」今天開戰，84隊來自高雄、台南、花蓮、宜蘭、鳳山及台東等隊伍500多位選手同場競技，是歷年來參賽選手最多的一次，戰況超激烈。

市長盃桌求錦標賽今天在東海運動公園桌球館開賽，從小學生到成人組，每位選手都全力以赴，拚戰精神十足，場邊加油聲也很熱烈，戰況火熱。

台東縣桌球委員會主委李金葉說，今年是參賽選手最踴躍的一次，也未設參賽限制，就是希望讓在地學子多與外縣市選手切磋球技、進而提升台東縣的運動風氣與桌球水準，吸引更多民眾參與這項有益身心的運動。

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