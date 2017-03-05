調查：9成6畢業生先求職 創6年新高
yes123在台大校園博覽會場外公布「畢業生求職與校園徵才調查」。（記者廖振輝攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕學歷貶值效應發酵，yes123求職網調查，今年有高達9成6的畢業生或將退伍的新鮮人選擇先就業，創下6年新高紀錄，可見求學進修已非年輕人未來出路首選，今年企業也高達9成2願意雇用新鮮人；而起薪方面，新鮮人期望3萬1284元，相較近幾年的調查，恐已形成3萬元的起薪天花板。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，今年持續受到學歷貶值效應，相較2、30年前的職場環境，大學高中化、研究所大學化的情況浮現，再加上83年次男生兵役只剩4個月，去年跟今年都將有大批83年次投入職場，拉高整體新鮮人求職比例，調查發現，有高達9成6的畢業生與退役新鮮人求職，創下6年新高比例。
另，yes123求職網調查，今年求職者對首份工作的月薪期望值，平均落在3萬1284元，比去年少254元，對比過去幾年數據，楊宗斌擔心，畢業生心中已形成3萬元出頭的「起薪天花板」，而若以學歷分析，學士希望起薪為2萬9863元、碩士為3萬5672元。
楊宗斌說，而職場景氣維持穩定成長，今年求職網職缺比去年成長1成5到2成左右，且企業願意雇用新鮮人的意願也增加，有高達9成2企業願意聘用新鮮人，創4年新高，但起薪方面，企業願給學士新鮮人的起薪落在2萬6818元，比去年增509元，而研究所級新鮮人願給2萬8600元，比去年增336元，不過若對照新鮮人的期望，學士落差需打9折、研究所甚至少7千多元，等於期望要打8折。
楊宗斌說，學歷貶值下，建議畢業生至少需有技術與證照，如金融、美髮、廚師等，另語言檢定成績也必達一定標準，才有機會外派；也有不少企業推出的儲備幹部職缺也是不錯選擇，業務型工作則是低底薪、高獎金性質，未來可靠人脈或景氣好轉，力拼「千萬年薪」
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