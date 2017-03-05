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台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中 桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口
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台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中

第11屆台南古都國際馬拉松活動，今天清晨在台南市區舉行，吸引一萬多名國內、外選手參賽，上午8點多傳出有一名年輕女選手休克、失去生命跡象，送醫急救的意外狀況。（記者王俊忠攝）

2017-03-05  09:10

〔記者王俊忠／台南報導〕第11屆台南古都國際馬拉松活動，今天清晨在台南市區舉行，吸引一萬多名國內、外選手參賽，但上午8點多傳出有一名年輕女選手休克、失去生命跡象，送醫急救的意外狀況。

今上午近8點半，南市消防局119接獲獲警方通報有一名19歲的女選手出現休克狀況，路跑單位醫護人員以心肺復甦術（CPR）急救約4分鐘，消防局永華分隊救護車與救護員到場接手時發現女選手無生命跡象，持續做CPR急救，在送醫路上有恢復生命跡象。

救護車將女選手送到郭綜合醫院，由醫院醫護人員做後續急救。

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