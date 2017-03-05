| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印尼警追捕2台籍毒販 1人拒捕遭到擊斃 萬華火車站傳落軌 老翁疑沒踩穩掉落軌道
 首頁 > 生活

是你嗎？去年9、10月發票千萬大獎 還有1張未領

2017-03-05  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕快去找發票，說不定千萬大獎的幸運兒就是你！去年9、10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼「84568349」共開出13張，據財政部統計，12張發票已被兌領，還剩1張消費金額84元尚未兌領，由新北市新店區全家便利商店所開出。另外200萬元特獎號碼「89536536」也還有4張尚未兌領。

據《蘋果日報》報導，這張未兌領的1000萬元中獎發票是在去年9至10月間由全家超商新店莊敬店開出，共花了84元買飲品和食品，算是花小錢中大獎的代表。

財政部指出，去年9、10月中1000萬元特獎的發票已有12張完成兌換，兌獎率超過92.31%，創史上最高兌獎率紀錄。財政部也將在今年下半年清查發票兌獎概況，研擬是否有加開發票獎金的空間。

去年9、10月統一發票兌獎期限將在明天於指定郵局營業結束後正式到期，民眾不妨去找找發票，千萬元獎金得主說不定就是你。

廣告
  • 是你嗎?去年9、10月發票千萬大獎 還有1張尚未兌領。示意圖。（資料照，記者吳正庭攝）

    是你嗎?去年9、10月發票千萬大獎 還有1張尚未兌領。示意圖。（資料照，記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 1000萬 千萬特別獎 發票 統一發票
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：是你嗎？去年9、10月發票千萬大獎 還有1張未領


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.