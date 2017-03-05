是你嗎？去年9、10月發票千萬大獎 還有1張未領

2017-03-05 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕快去找發票，說不定千萬大獎的幸運兒就是你！去年9、10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼「84568349」共開出13張，據財政部統計，12張發票已被兌領，還剩1張消費金額84元尚未兌領，由新北市新店區全家便利商店所開出。另外200萬元特獎號碼「89536536」也還有4張尚未兌領。

據《蘋果日報》報導，這張未兌領的1000萬元中獎發票是在去年9至10月間由全家超商新店莊敬店開出，共花了84元買飲品和食品，算是花小錢中大獎的代表。

財政部指出，去年9、10月中1000萬元特獎的發票已有12張完成兌換，兌獎率超過92.31%，創史上最高兌獎率紀錄。財政部也將在今年下半年清查發票兌獎概況，研擬是否有加開發票獎金的空間。

去年9、10月統一發票兌獎期限將在明天於指定郵局營業結束後正式到期，民眾不妨去找找發票，千萬元獎金得主說不定就是你。