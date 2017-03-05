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台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中 桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口
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桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口

桃園7人登山1人落單，今早尋獲抵達管制口。（記者簡惠茹翻攝）

2017-03-05  08:51

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕桃園7名友人，共4男3女，昨天早上從桃園開車前往宜蘭縣員山鄉阿玉山林道登山，預計當天來回，但是其中一人落單，直到晚上7點都未見人影。今天早上7點多已由警消護送到管制口。

一行7人昨天早上8點30分抵達登山口，入山攻頂後，於下午1點30分下山途中，其中一名42歲山友周男因腳程較緩慢，走在最後面，截至報案前尚未聯繫到周男，也未見他下山。 同行朋友因擔心周男安危，趕緊報案請求協助。

消防局獲報後派遣員山分隊人車及通知警方、林務局人員前往協助搜尋，今天凌晨2點30分尋獲周男，今天早上7點42分已護送抵達管制口。

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  • 桃園7人登山1人落單，今早尋獲抵達管制口。（記者簡惠茹翻攝）

    桃園7人登山1人落單，今早尋獲抵達管制口。（記者簡惠茹翻攝）

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    桃園7人登山1人落單，今早尋獲抵達管制口。（記者簡惠茹翻攝）

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