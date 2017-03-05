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行銷台南農特產 南市赴日參展

2017-03-05  08:27

〔記者王涵平／台南報導〕南市副市長張政源今日率隊赴日參加「FOODEX JAPAN東京國際食品展」，連續10年不缺席，要將台南精緻農特產行銷國際。

南市農業局指出，台南美食是台灣吸引世界饕客與觀光客的代表，台日雙方交流頻繁，不僅在文化、觀光方面，在農業上更是貿易往來的重要市場及夥伴。「2017東京國際食品展」是全球三大專業食品展之一，3月7日至10日在東京幕張展覽館盛大開展。

南市自2007年開始參展，今年第10度參展，張政源率農業局及4家廠商以「臺南尚青」品牌嚴選優質農產品參展，以安全、健康食品向國際推薦台南農產品，讓農業研發成果產業化及國際化，並藉由農產讓世界看見臺灣．認識台南。

今年有新北市政府、台中市政府、雲林縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、屏東縣政府及南市等8個縣市參展。

赴日參展「台南尚青」產品包括台南玉井芒果乾、新化冰烤地瓜、台灣黃金蕎麥及芝麻系列產品等。

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  • 南市副市長張政源今日率隊赴日參加「FOODEX JAPAN東京國際食品展」 ，連續10年不缺席，要將台南精緻農特產行銷國際。（記者王涵平攝）

    南市副市長張政源今日率隊赴日參加「FOODEX JAPAN東京國際食品展」 ，連續10年不缺席，要將台南精緻農特產行銷國際。（記者王涵平攝）

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